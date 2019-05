Carl Gunnarsson, 32-letni branilec iz Orebroja je na 57. tekmi končnice v karieri dosegel sploh prvi gol in to kakšen - v podaljšku za izenačenje finalne serije na 1:1. Ob tem je Šved prispeval še podajo, medtem ko je predtem v končnicah nabral vsega 3 asistence. Foto: Reuters

V 4. minuti podaljška druge finalne tekme so sodniki nakazali izključitev na strani Bostona zaradi spotikanja, St. Louis je poslal na led šestega hokejista in sledilo je takojšnje obleganje, ki je prineslo zmagoviti gol za 3:2 na tekmi in izenačenje serije na 1:1.

Ob postavljeni power-play formaciji je do izdelanega strela z modre črte po sredini prišel Carl Gunnarsson, ki je nad ramo Tuukke Raska stresel levi zgornji kot Bostonovih vrat. 32-letni Šved je z natančnim strelom kronal veliko premoč Bluesov v podaljšku, ko Bruinsi sploh niso prišli iz obrambne tretjine.

Prvič premagali Boston v končnici

Prvi gol prekaljenega branilca v končnici je v ekstazo spravil gostujoče Bluese, ki se jim je odvalil kamen iz srca zaradi zgodovinskega bremena, ki se je pojavilo po zasuku na ponedeljkovi tekmi, ko so note zapravile vodstvo z 2:0 in bile nato v naslednjih dveh tretjinah povsem nadigrane. V finalih Stanleyjevega pokala 1968, 1969 in 1970 so bile note pometene, pred 49 leti ravno s strani Bostona, proti kateremu so do srede izgubili vseh 9 soočenj v končnicah.

Vladimir Tarasenko je z 10. golom končnice poskrbel, da se je uvodna tretjina končala izenačeno. 27-letni Rus je prispeval vsaj točko že na osmih zaporednih tekmah, na zadnjih 4 je dosegel gol, v tem času pa zbral 10 točk. Foto: Reuters

Štirje goli v prvih 20 minutah

Tudi na drugi tekmi finala je bila 1. tretjina razburljiva, saj so v njej padli vsi štirje goli rednega dela. Boston je dvakrat povedel, a je St. Louis dvakrat izničil zaostanek. Charlie Coyle je v 5. minuti s 7. golom v končnici kaznoval prvo izključitev Bluesov. Na drugi strani je Gunnarsson prvo playoff točko prispeval ob akciji za izenačenje Roberta Bortuzza v 10. minuti. A že 40 sekund kasneje so Kosmatinci znova vodili, ko je udaril 4. napad prek Joakima Nordstroma. Izdi je v 15. minuti poravnal prvi zvezdnik gostov Vladimir Tarasenko, ko je v že izgubljenem položaju z bekhandom iz obupa matiral tako kapetana Bruinsa Zdeno Charo kot Raska.

Nato sta Binnington in zlasti Rask zaklenila vrata vse do 64. minute, ko je ob razmerju strelov 36:23 za St. Louis Finec vendarle klonil. Za primerjavo: na prvi tekmi je bilo razmerje strelov 38:20 za Boston.

LIGA NHL - FINALE STANLEYJEVEGA POKALA

DRUGA FINALNA TEKMA:

BOSTON - ST. LOUIS 1:1

2:3 (2:2, 0:0, 0:0) - v podaljšku

Coyle 5., Nordström 11.; Bortuzzo 10., Tarasenko 15., Gunnarsson 64.

Obrambe: Rask 34; Binnington 21.

Tretja tekma, nedelja ob 2.00:

ST. LOUIS - BOSTON

Četrta tekma, torek ob 2.00:

ST. LOUIS - BOSTON

Peta tekma, petek, 7. 6., ob 2.00:

BOSTON - ST. LOUIS

Morebitne tekme:

Šesta tekma, ponedeljek, 10. 6., ob 2.00:

ST. LOUIS - BOSTON

Sedma tekma, četrtek, 13. 6., ob 2.00:

BOSTON - ST. LOUIS

V oddebeljenem tisku izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.