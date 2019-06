St. Louis je pred zgodovinskim podvigom. Foto: Reuters

Goste je v 55. sekundi druge tretjine v vodstvo popeljal Ryan O'Reilly, nato pa sta mreži mirovali vse do sredine zadnje tretjine. Takrat je vodstvo St. Louisa povišal David Perron. Domači navijači so ponoreli, saj so bili mnenja, da je bil predhodno storjen prekršek, vendar se sodnik ni oglasil. V 54. minuti je za priključek zadel Jake DeBrusk, a je vse poskuse Bruinsov v zaključku zaustavil Jordan Binnington.

25-letni vratar je zaustavil 38 strelov, St. Louis pa je dobil drugo tekmo zapored, potem ko je tretjo tekmo pred svojimi navijači izgubil s 7:2. Zdaj vodi prvič v finalni seriji. "Note", ki so novembra ustoličile novega trenerja Craiga Berubeja, so bile še 3. januarja na zadnjem mestu v celotni lig.

Vratar Bostona Tuukka Rask je zbral 19 obramb. Za Bruinse je igral tudi 42-letni kapetan Zdeno Chara, ki je na prejšnji tekmi dobil plošček v obraz, vendar je na navdušenje domačih navijačev nastopil z zaščitno masko.

St. Louis si lahko priigra Stanleyjev pokal na šesti tekmi, ki bo v ponedeljek ob 2. uri zjutraj. Sicer bo odločitev padla v četrtek ob 2.00.

Peta tekma:

BOSTON - ST. LOUIS (2:3)

1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

DeBrusk 54.; O'Reilly 21., Perron 31.

Obrambe: Rask 19; Binnington 38.