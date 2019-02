Jaka Sodja je postavil končni izid v Podmežakli. Foto: Reuters

Trener železarjev Marcel Rodman ima veliko skrbi pred zadnjimi štirimi tekmami rednega dela Alpske lige, že v torek v Podmežaklo prihaja Milano. Jeseničani potrebujejo maksimalnih 12 točk in tudi kakšen spodrsljaj Vipitena, če želijo prednost domačega ledu v uvodnem krogu končnice. Urnik je s popolnoma zapolnjen, saj je treba pohiteti tudi s tekmami državnega prvenstva.

Svetina štirikrat zadel v prvi tretjini

Jeseničani so že v uvodni četrtini zadeli šestkrat, štirikrat je bil natančen Erik Svetina. Priložnost so izkoristili tudi številni mladi igralci, v vratih je bil Urban Avsenik.

V Zalogu je Slavija Junior ugnala ECE Celje s 4:0. Dvakrat je zadel Martin Bohinc, v zadnji tretjini pa sta bila natančna še Martin Ferle in Andraž Čampa. Jure Pavlič je zaklenil vrata.

Bled blizu podaljška v Kranju

Najbolj napeto je bilo v Kranju, kjer je Triglav premagal Bled s 5:4. Gostitelji so v 43. minuti povedli že s 5:1, potem pa je pri gostih v vrata stopil Timotej Pančur in do konca tekme ni več prejel zadetka. Tadej Burazin je zadel dvakrat, Rok Jakopič pa je v 52. minuti znižal na 5:4. Dve minuti pred koncem je bil izključen Krištof Potočnik zaradi udarca s palico in Bled je imel "power play" za izhod v podaljšek. V zadnje pol minute je Pančur zapustil vrata, a tudi igra šestih proti štirim ni pomagala do izenačenja.

Finalna serija po koncu Alpske lige

Ljubljančani so v rednem delu osvojili maksimalnih 36 točk in si s tem zagotovili naposredni preboj v polfinale, ki se začenja naslednji ponedeljek. Igrali bodo prav tako na dve zmagi. Finalista bosta znana še pred začetkom končnice Alpske lige. Finalna serija se bo začela po koncu Alpske lige. Če bosta oba slovenska kluba izpadla pred finalom, bo to serija na tri zmage. Če bo slovenska ekipa zaigrala v finalu Alpske lige, pa bo finalna serija DP-ja odigrana na dve zmagi tik pred začetkom svetovnega prvenstva divizije I v Katzahstanu.

Četrtfinale, prve tekme:

SIJ ACRONI JESENICE - MARIBOR

13:0 (6:0, 4:0, 3:0)

165; Svetina 3., 12., 13., 16., Urukalo 6., Brglez 18., Korošec 26., Seršen 31., Glavič 39., Tomaževič 40., 41., Prostor 48., J. Sodja 59.

TRIGLAV - MK BLED

5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

110; Zupan 14., 24., K. Potočnik 28., M. Štenkler 39., Hočevar 43.; Jakopič 21., 54., T. Burazin 47., 49.

SLAVIJA JUNIOR - ECE CELJE

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

110; Bohinc 5., 35., Ferle 51., Čampa 58.

SŽ OLIMPIJA je že v polfinalu.

Druge tekme bodo v četrtek. Igrajo na dve zmagi. Polfinale na dve zmagi se začenja 4. marca.