Manj točk od Los Angelesa je v Ligi NHL zbrala le Ottawa. Foto: AP

Po izenačeni prvi tretjini je do ključnega trenutka prišlo v 34. minuti, ko je Florido v vodstvo popeljal Jonathan Huberdeau. 25-letni napadalec je prišel v igro s kazenske klopi in prestregel plošček po strelu Anžeta Kopitarja. Kapetan Kraljev je v napadalni tretjini streljal na gol in zgrešil, plošček pa je prišel do Huberdeauja, ki je v protinapadu zlahka premagal Jonathana Quicka.

"Po mojem mnenju je bil to ključen trenutek tekme," je povedal trener Floride Bob Boughner. Kapetan Kopitar ni bežal od odgovornosti: "Za drugi gol prevzemam vso krivdo nase. Moral bi zadeti gol iz tega položaja. Plošček je ob ogradi prišel do Huberdeauja, ki je zadel. To je spremenilo potek tekme," je povedal Kopitar.

Florida je v drugi tretjini dosegla še dva gola in srečanje je bilo v bistvu odločeno.

FLORIDA - LOS ANGELES

6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Trocheck 12., Huberdeau 34., Barkov 39., Yandle 40., McGinn 47., McCoshen 47.; Brown 14.

BUFFALO - WASHINGTON 5:2

NY RANGERS - NEW JERSEY 5:2

ST. LOUIS - BOSTON * 2:1

* - kazenski streli

COLUMBUS - SAN JOSE 4:0

DALLAS - CAROLINA 0:3

NASHVILLE - COLORADO 0:5

TORONTO - MONTREAL 6:3

PHILADELPHIA - PITTSBURGH * 4:3

* - podaljšek

EDMONTON - ANAHEIM 2:1

VANCOUVER - NY ISLANDERS 0:4

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 62 47 11 4 98 Boston Bruins 62 36 17 9 81 New York Islanders 61 36 18 7 79 Toronto Maple Leafs 61 37 20 4 78 Washington Capitals 62 34 21 7 75 Columbus Blue Jackets 61 35 23 3 73 Montreal Canadiens 62 33 22 7 73 Carolina Hurricanes 62 33 23 6 72 Pittsburgh Penguins 62 32 22 8 72 Buffalo Sabres 61 29 24 8 66 Philadelphia Flyers 62 29 26 7 65 Florida Panthers 60 27 25 8 62 New York Rangers 61 27 26 8 62 New Jersey Devils 62 24 30 8 56 Detroit Red Wings 62 23 30 9 55 Ottawa Senators 61 22 34 5 49

Zahodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Calgary Flames 61 38 16 7 83 San Jose Sharks 62 36 18 8 80 Winnipeg Jets 61 37 20 4 78 Nashville Predators 64 36 23 5 77 St. Louis Blues 61 33 23 5 71 Vegas Golden Knights 63 32 26 5 69 Dallas Stars 61 30 26 5 65 Colorado Avalanche 62 27 24 11 65 Minnesota Wild 62 29 27 6 64 Arizona Coyotes 61 28 28 5 61 Chicago Blackhawks 62 26 27 9 61 Vancouver Canucks 62 26 28 8 60 Edmonton Oilers 61 26 29 6 58 Anaheim Ducks 62 24 29 9 57 Los Angeles Kings 61 23 32 6 52