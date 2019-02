Anže Kopitar je podal za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters

Medtem ko so Bruins, ki so prejšnji teden Los Angeles v bostonu premagali po kazenskih strelih, prišli že do pete zaporedne zmage, pa so Kings na drugi strani klonili četrtič v nizu in so tako na predzadnjem mestu lige in zadnjem na Zahodu, kjer za mesti v končnici zaostajajo osem točk.

Odločitev je padla minuto in 13 sekund pred koncem, ko je Charlie McAvoy podal pred vrata, kjer pa se je ploščica od drsalke Kopitarja nesrečno odbila v mrežo. Kapetan Los Angelesa je nato jezno udaril po prečki in zlomil palico. Zmago gostov je v Staples Centru 36 sekund pred iztekom rednega dela potrdil Patrice Bergeron.

Najboljši slovenski hokejist je točko vpisal pri izenačenju na 1:1 v 31. minuti, ko so gostitelji imeli na ledu igralca več. Dolgo so pletli mrežo pred vrati Bostona, nato pa je Hrušičan na drugi strani našel Iljo Kovaljčuka, ki je premagal Tuukko Raska. Dobrih pet minut pozneje je Boston, ki je v prvi tretjini povedel prek protinapada Jaka DeBruska, v vodstvo popeljal Brad Marchand, ki je s silovitim udarcem pospravil ploščico pod prečko. Dobre štiri minute pred koncem tekme je izenačil Alex Iafallo, ki je za Raskov hrbet spravil odbito ploščico.

Tekme 16. februarja:

LOS ANGELES - BOSTON 2:4

Kovaljčuk (podaja Kopitar) 31., Iafallo 56.; DeBrusk 6., Marchand 37., McAvoy 59., Bergeron 60.

PHILADELPHIA - DETROIT 6:5 - v podaljšku

PITTSBURGH - CALGARY 4:5

COLORADO - ST. LOUIS 0:3

ARIZONA - TORONTO 2:0

WINNIPEG - OTTAWA 3:4 - v podaljšku

TAMPA BAY - MONTREAL 3:0

NY ISLANDERS - EDMONTON 5:2

CAROLINA - DALLAS 3:0

CHICAGO - COLUMBUS 2:5

VEGAS - NASHVILLE 5:1

SAN JOSE - VANCOUVER 3:2

Tekme 17. februarja:

PITTSBURGH - NY RANGERS

MINNESOTA - ST. LOUIS

NEW JERSEY - BUFFALO

DETROIT - PHILADELPHIA

FLORIDA - MONTREAL

ANAHEIM - WASHINGTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 59 44 11 4 92 New York Islanders 58 35 17 6 76 Boston Bruins 59 34 17 8 76 Toronto Maple Leafs 58 36 19 3 75 Washington Capitals 58 32 19 7 71 Columbus Blue Jackets 57 33 21 3 69 Montreal Canadiens 58 31 20 7 69 Carolina Hurricanes 59 31 22 6 68 Pittsburgh Penguins 58 30 21 7 67 Buffalo Sabres 57 28 22 7 63 Philadelphia Flyers 58 27 24 7 61 New York Rangers 57 25 24 8 58 Florida Panthers 56 24 24 8 56 Detroit Red Wings 59 23 28 8 54 New Jersey Devils 58 22 28 8 52 Ottawa Senators 58 22 31 5 49