Kralji izgubili lokalni derbi pri Anaheimu

Najdaljši točkovni post sezone za Kopitarja

Anaheim - MMC RTV SLO, STA

Anaheim za območjem končnice na Zahodu po tretjini sezone zaostaja za 3 točke, a kar 5 mest, medtem ko je Los Angeles od San Joseja oddaljen za 7 mest in 7 točk. Foto: AP

Los Angeles letos ostaja obupen v gosteh in je izgubil tudi prvi "avtocestni buli" pri Anaheimu (2:4). Kapetan Anže Kopitar je na tretji tekmi zapored ostal brez točke in Kingsi so se še bolj utrdili na dnu Pacifika in Zahoda.