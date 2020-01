Manj na eni tekmi kot proti Columbusu je Kopitar v Ligi NHL odigral nazadnje 18. februarja 2016, ko se je poškodoval na tekmi s St. Louisom. V tej sezoni je sicer 29. novembra proti San Joseju igral "le" 16:49, v povprečju pa letos preigra 20:53, v karieri pa drži povprečje 21:02. Foto: AP

Kralji so povedli že po 86 sekundah igre, ko je udarni začetek 1. napada kronal Alex Iafallo, ki je za deveti gol sezone v mrežo pospravil odbitek. Začetnik akcije je bil Anže Kopitar, ki si je tako prislužil 23. podajo in 37. točko na 43. tekmi sezone 2019/20.

Ob uravnilovki vseeno z največ izmenami

A po spodbudni uvodni tretjini so Kingsi popustili, Blue Jacketsi pa prevzeli pobudo. Nathan Gerbe je izenačil, Scott Harrington pa je s prvim golom sezone popeljal goste v vodstvo. Ob obeh zadetkih je bil pri vratih Kopitar, ki je nato odigral najmanj v celotni sezoni (16:34) in v kar nekaj zadnjih sezonah. Vendar ni šlo niti za poškodbo niti za trenersko kazen, saj je Todd McLellan skoraj popolnoma enakomerno porazdelil minutažo. Kapetan je imel med napadalci drugo najvišjo minutažo in skupaj z Adrianom Kempejem opravil največ ‒ 22 izmen.

Elvis junak zdesetkanih gostov

Pri gostih je manjkalo kar 8 igralcev, a vseeno so bili učinkovitejši. Kevin Stenlund je v 45. minuti poskrbel že za 3:1 in olajšal delo razpoloženemu latvijskemu vratarju Elvisu Merzlikinsu. Prek Trevorja Lewisa so v 52. minuti Kalifornijci znižali na 2:3, a piko na i zmagi Columbusa je postavil Gustav Nyquist z zadetkom v prazna vrata. Razmerje strelov je bilo 37:24 za LAK.

Los Angeles je znova na dnu Pacifiške skupine in Zahodne konference ter za območjem končnice na polovici rednega dela zaostaja kar za 12 točk, kar samo potrjuje, da je letošnja sezona Kingsov tekmovalno že zapravljena.

LIGA NHL

TEKME 6. JANUARJA

LOS ANGELES - COLUMBUS

2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Iafallo 2. (podaja Kopitar), Lewis 52.; Gerbe 27., Harrington 31., Stenlund 45., Nyquist 59.

TORONTO - EDMONTON 4:6

MONTREAL - WINNIPEG 2:3

NY ISLANDERS - COLORADO 1:0

TEKME 7. JANUARJA

TAMPA BAY - VANCOUVER

FLORIDA - ARIZONA

NEW JERSEY - NY ISLANDERS

WASHINGTON - OTTAWA

CAROLINA - PHILADELPHIA

NY RANGERS - COLORADO

DETROIT - MONTREAL

ST. LOUIS - SAN JOSE

NASHVILLE - BOSTON

CHICAGO - CALGARY

VEGAS - PITTSBURGH

ANAHEIM - COLUMBUS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 43 29 9 5 63 Boston Bruins 43 24 8 11 59 New York Islanders 41 26 12 3 55 Pittsburgh Penguins 42 25 12 5 55 Toronto Maple Leafs 44 24 15 5 53 Tampa Bay Lightning 41 24 13 4 52 Carolina Hurricanes 42 24 16 2 50 Florida Panthers 42 22 15 5 49 Philadelphia Flyers 42 22 15 5 49 Columbus Blue Jackets 43 20 15 8 48 Buffalo Sabres 43 19 17 7 45 Montreal Canadiens 43 18 18 7 43 New York Rangers 41 19 18 4 42 Ottawa Senators 42 16 21 5 37 New Jersey Devils 41 15 20 6 36 Detroit Red Wings 43 10 30 3 23