Hokejisti San Joseja so brez večjih težav ugnali kalifornijskega tekmeca iz mesta angelov. Foto: AP

Na kalifornijskem obračunu so bili gostitelji v SAP Centru boljši nasprotnik, v prednost so smuknili v 8. minuti, ko se je med strelce vpisal Patrick Marleau. Ta je po lepi diagonalni podaji Marcusa Sorensna na drugi vratnici zlahka premagal nemočnega Jonathana Quicka.

Pod črto preprosto nismo bili dovolj dobri. Nismo imeli svežih nog, prehodi in podaje so bili slabi, psihično in fizično smo bili za korak prepočasni od nasprotnika. Todd McLellan, trener Los Angelesa

Še pred koncem prve tretjine je vodstvo podvojil Marc-Edouard Vlasic, ki je zadel z modre črte. To je bil že njegov četrti gol letos (v prejšnji sezoni jih je na 72 tekmah zabil tri).

Prevlada Sharksov se je nadaljevala tudi v drugem delu tekme. Gostitelji so bili prepričljivejši v napadu, že po slabih treh minutah druge tretjine je na 3:0 povišal Noah Gregor, ki je dosegel svoj prvi zadetek v Ligi NHL.

Napadalec, ki je bil s strani San Joseja kot 111. izbran na naboru leta 2016, in je zadnje tri sezone nabiral izkušnje v ligah WHL in AHL, je ujel visoko podajo v napad in z leve strani s strelom iz zapestja plošček zabil pod prečko.

Tekma, ki je Noah Gregor (v sredini) ne bo kar tako pozabil. 21-letnik je proti Kingsom dosegel svoj krstni zadetek v Ligi NHL. Foto: AP

Kingsi nikakor niso našli ritma, še pred koncem druge tretjine so se znašli v zaostanku -4, ko je Logan Couture po strelu z razdalje plošček iz neposredne bližine preusmeril za Quickov hrbet. V zadnji tretjini so gostje iz Staples Centra vendarle dosegli častni zadetek, Kyle Clifford je v 59. minuti s strelom iz zapestja ugnal domačega vratarja Martina Jonesa in mu preprečil drugi 'shut out' v karieri.

Vratar Los Angelesa Jonathan Quick je ubranil 18 od 22 strelov nasprotnika. Foto: AP

Kingsi za korak prepočasni

"Pod črto preprosto nismo bili dovolj dobri. Nismo imeli svežih nog, prehodi in podaje so bili slabi, psihično in fizično smo bili za korak prepočasni od nasprotnika," je po tekmi kratko in jedrnato dejal strateg Kingsov Todd McLellan, branilec Los Angelesa Joakim Ryan je še dodal: "Drugo tretjino smo začeli dobro, uspelo nam je nekaj odličnih akcij v napadu, a nikakor nismo uspeli ploščka poslati za hrbet njihovega vratarja."

V Staples prihaja Winnipeg

Sharksi se počasi pobirajo po slabem uvodu v sezono, ko so na 15 tekmah utrpeli kar 10 porazov. Na zadnjih 12 obračunih so slast zmage okusili kar 10-krat, medtem ko Kingsi nenehno nihajo v formi. Novo priložnost za zmago bodo iskali v noči na ponedeljek, ko na njihov teren prihaja druga ekipa Centralne divizije, Winnipeg Jetsi.

Hokejisti Winnipega, ki bodo naslednji nasprotnik Los Angelesa, so v gosteh ugnali Anaheim Duckse za že deseto zmago v novembru. Connor Hellebuyck (na fotografiji) je ubranil vseh 24 strelov gostiteljev in svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Foto: AP

Hokejisti Columbusa so se na svojem ledu znesli nad Pittsburghom. Vratar Tristan Jarry je moral plošček iz svoje mreže pobrati petkrat, trikrat po strelu Gustava Nyquista. Foto: AP

Boston Bruinsi, vodilna ekipa lige, so dobili derbi proti New York Rangersom. V TD Gardnu ni manjkalo mojstrovin – za eno izmed njih je v zadnji tretjini poskrbel David Pastrnak –, Bruinsi so slavili po preobratu, zmagovalca je v 100. sekundi podaljška odločil David Krejči. Foto: AP

Liga NHL

Tekme 29. novembra:

SAN JOSE – LOS ANGELES 4:1

Marleau 8., Vlasic 14., Gregor 23., Couture 35.; Clifford 59.

BOSTON – NY RANGERS * 3:2

BUFFALO – TORONTO 6:4

PHILADELPHIA – DETROIT 6:1

CHICAGO – COLORADO 2:5

MINNESOTA – OTTAWA 7:2

ANAHEIM – WINNIPEG 0:3

WASHINGTON – TAMPA BAY * 4:3

VEGAS – ARIZONA ** 2:1

COLUMBUS – PITTSBURGH 5:2

CAROLINA – NASHVILLE 0:3

DALLAS – ST. LOUIS 1:3

* - v podaljšku

** - po kazenskih strelih

Tekmi 30. novembra:

NEW JERSEY – NY RANGERS

MONTREAL – PHILADELPHIA

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Boston Bruins 26 18 3 5 41 Washington Capitals 27 18 4 5 41 New York Islanders 23 16 5 2 34 Philadelphia Flyers 26 14 7 5 33 Pittsburgh Penguins 26 14 8 4 32 Carolina Hurricanes 26 15 10 1 31 Florida Panthers 25 12 8 5 29 Buffalo Sabres 26 12 10 4 28 Toronto Maple Leafs 27 12 11 4 28 Tampa Bay Lightning 23 12 8 3 27 New York Rangers 24 12 9 3 27 Montreal Canadiens 25 11 9 5 27 Columbus Blue Jackets 25 11 10 4 26 Ottawa Senators 26 11 14 1 23 New Jersey Devils 24 9 11 4 22 Detroit Red Wings 28 7 18 3 17