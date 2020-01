Nathan MacKinnon (desno) je na tekmi proti St. Louisu dosegel štiri točke (zadetek in tri podaje). Foto: Reuters

Ljubitelji hokeja so v prvi tretjini videli zgolj en zadetek, ko je mrežo gostov zatresel Nathan MacKinnon, sredi druge tretjine je Colorado po golih Nazema Kadrija in Mikka Rantanena vodil že s 3:0.

Igrali smo tako, kot smo morali. Igra je morala biti preprosta, tekmeca smo morali ves čas siliti v napake. Tako moramo igrati tudi v prihodnje. Prav zaradi tega smo dosegli toliko zadetkov. Samuel Girard, branilec Colorada, ki je osvojil štiri točke

Toda St. Louis se je za silo vrnil in zaostanek znižal na -1. Najprej je Robert Thomas zadel izza gola, nato je z modre črte domačega vratarja Philippa Grubauerja premagal še Alex Pietrangelo.

Gostje iz Misurija so iskali zadetek, s katerim bi poravnali izid na 3:3, a zaman. Sledila je ofenziva gostiteljev, s katero so povedli kar za pet zadetkov.

Najprej je Cale Makar izkoristil odsotnost Jaya Bouwmeestra, ki se je na kazenski klopi hladil zaradi spotikanja, in zadel iz power playa, 'petarda' je odjeknila ob izteku 7. minute zadnje tretjine, ko je Kadri zadel z desne strani in se med strelce vpisal še drugič.

J. T. Compher je v 53. minuti izkoristil še en power play in po ubranjenem strelu Gabriela Landeskoga plošček iz bližine poslal v mrežo, na 7:2 je dobri dve minuti pozneje povišal Joonas Donskoi, ki je nemočnega vratarja Jordana Binningtona premagal z leve strani.

Razbita vojska St. Louisa je bila na ledu Pepsi Centra povsem nemočna, do konca ji je uspelo zaostanek le še minimalno stopiti, ko je Robert Thomas zadel s strelom iz zapestja.

Toronto je s 6:3 slavil v Winnipegu. Foto: Reuters

Toronto dobil kanadski derbi

V Winnipegu so kanadski obračun dobili hokejisti Toronta, ki so gostitelje ugnali s 6:3 in točkovni niz podaljšali že na devet tekem. Na zadnjih devetih tekmah so osemkrat osvojili poln izkupiček točk, eno točko so osvojili še na obračunu z New York Rangersi, ki so ga izgubili po podaljšku. V Bell MTS Placeu je blestel William Nylander, ki je dosegel tri točke (dva zadetka in podaja), mrežo je zatresel že na peti zaporedni tekmi.

Liga NHL, tekme 2. decembra

Takole je center New York Rangersov Filip Chtil zadel proti Calgaryju. Foto: Reuters

BOSTON - COLUMBUS * 1:2

BUFFALO - EDMONTON * 3:2

PITTSBURGH - SAN JOSE * 2:3

MONTREAL - TAMPA BAY 1:2

NY ISLANDERS - NEW JERSEY 1:2

OTTAWA - FLORIDA 3:6

WINNIPEG - TORONTO 3:6

ARIZONA - ANAHEIM 4:2

CALGARY - NY RANGERS 4:3

COLORADO - ST. LOUIS 7:3

VANCOUVER - CHICAGO 7:5

VEGAS - PHILADELPHIA 5:4

* - podaljšek

Tekme 3. decembra:

CAROLINA - WASHINGTON

DALLAS - DETROIT

BOSTON - EDMONTON

COLUMBUS - SAN JOSE

BUFFALO - FLORIDA

MINNESOTA - WINNIPEG

VEGAS - ST. LOUIS

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 41 27 9 5 59 Boston Bruins 42 24 7 11 59 New York Islanders 39 25 11 3 53 Pittsburgh Penguins 40 24 11 5 53 Toronto Maple Leafs 42 23 14 5 51 Carolina Hurricanes 40 24 14 2 50 Philadelphia Flyers 41 22 14 5 49 Tampa Bay Lightning 39 22 13 4 48 Florida Panthers 40 21 14 5 47 Columbus Blue Jackets 41 19 14 8 46 Buffalo Sabres 42 18 17 7 43 New York Rangers 40 19 17 4 42 Montreal Canadiens 41 18 17 6 42 Ottawa Senators 41 16 20 5 37 New Jersey Devils 40 15 19 6 36 Detroit Red Wings 41 10 28 3 23