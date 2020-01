Anže Kopitar je proti Vegasu 600-ič v Ligi NHL podal za zadetek. Foto: AP

Po treh zaporednih porazih - klonili so pred Nashvillom, Columbusom in Dallasom - so Kingsi vendarle našli pot do zmage. Glavnino dela so opravili že v uvodni tretjini, v kateri so domačega vratarja premagali kar štirikrat.

Prvič v 14. minuti, ko je Alec Martinez z modre črte silovito sprožil in premagal vratarja Malcolma Subbana na njegovo lovilko. Vodstvo je ob izteku 15. minute podvojil Ben Hutton, ki je zadel praktično z identičnega položaja kot Martinez.

Gostitelji so v drugi tretjini dosegli dva zadetka, v drugi in tretji tretjini so bili občutno boljši od Kalifornijcev, a njihovega vratarja Jacka Cambpella niso uspeli več premagati. Foto: AP

Tyler Toffoli je kmalu zatem povišal na 3:0, potem ko je Subbana presenetil s strelom nemudoma po sodniškem metu, ki ga je dobil Kopitar. Slabi dve sekundi pred koncem uvodne tretjine se je med strelce vpisal še Adrian Kempe. 23-letni Šved je v gneči pred golom iz bližine plošček zbezal v mrežo za 4:0.

V drugi tretjini so gostitelji zaostanek uspeli prepoloviti. Reilly Smith se je v 35. minuti dokopal do ploščka pred golom in ga spretno poslal za hrbet vratarja Jacka Campbella, slabo minuto pozneje je po lepi akciji in paralelni podaji Paula Stastnyja na drugi vratnici Campbella premagal še Max Pacioretty za svoj 20. gol sezone.

Toda zadnjo besedo so imeli Kalifornijci. Ti so v tretji tretjini odbili vse napade nasprotnika (v drugi in zadnji tretjini je bilo razmerje v strelih 36:5 v korist Vegasa), v igri z igralcem več pa je deset sekund pred zaključno sireno končni izid postavil Kempe, ki je Subbana presenetil s strelom neposredno s sodniškega meta!

Liga NHL, tekme 9. januarja

V poslastici večera so se pomerili hokejisti Bostona in Winnipega. Po preobratu so slavili Bostončani, odločilni zadetek je dosegel Jake DeBrusk. Foto: AP

VEGAS - LOS ANGELES 2:5

Smith 35., Pacioretty 36.; Martinez 14., Hutton 16., Toffoli 19. (Kopitar), Kempe 20., 60.

BOSTON - WINNIPEG 5:4

MONTREAL - EDMONTON 2:4

TAMPA BAY - ARIZONA 4:0

FLORIDA - VANCIOUVER 5:2

NY RANGERS - NEW JERSEY 6:3

ST. LOUIS - BUFFALO 5:1

Za potezo večera je poskrbel Nashvillov vratar Pekka Rinne, ki je na obračunu s Chicagom ubranil 29 strelov, za nameček pa 21 sekund pred koncem tekme dosegel še zadetek za končnih 5:2. Foto: AP

CHICAGO - NASHVILLE 2:5

CALGARY - MINNESOTA 2:1

ANAHEIM - DALLAS 0:3

SAN JOSE - COLUMBUS 3:1

Tekme 10. januarja:

DETROIT - OTTAWA



CAROLINA - ARIZONA



COLORADO - PITTSBURGH



BUFFALO - VANCOUVER

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 45 30 10 5 65 Boston Bruins 45 26 8 11 63 New York Islanders 42 27 12 3 57 Pittsburgh Penguins 43 26 12 5 57 Tampa Bay Lightning 43 26 13 4 56 Toronto Maple Leafs 45 24 15 6 54 Carolina Hurricanes 43 25 16 2 52 Philadelphia Flyers 44 23 15 6 52 Florida Panthers 44 23 16 5 51 Columbus Blue Jackets 45 21 16 8 50 New York Rangers 43 21 18 4 46 Buffalo Sabres 44 19 18 7 45 Montreal Canadiens 45 18 20 7 43 Ottawa Senators 43 16 22 5 37 New Jersey Devils 43 15 21 7 37 Detroit Red Wings 44 11 30 3 25