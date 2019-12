Los Angeles po devetih osvojenih točkah na zadnjih petih tekmah ni več zadnji klub Pacifika in Zahoda. Foto: AP

Kingsi so pri vodilnem klubu Atlantske skupine potrdili decembrski dvig forme in prišli do četrte zmage na zadnjih petih tekmah, pri čemer pa so še ob porazu osvojili tolažilno točko. Junak sladke zmage pri Bruinsih je bil Anže Kopitar, ki je v 64. minuti dokončal protinapad z natančnim strelom iz zapestja, s katerim je ukanil Tuukka Raska.

Quick branil, Roy izsilil podaljšek

Los Angeles je v TD Gardnu dvakrat povedel, v prvih minutah 1. in 2. tretjine sta zadela Blake Lizotte in Adrian Kempe, a na začetku 3. tretjine je Brandon Carlo popeljal Boston v vodstvo s 3:2. Dve minuti pred koncem je podaljšek izsilil Matt Roy. Ob razmerju strelov 40:27 je v gostujočih vratih blestel Jonathan Quick. Dobro minuto in pol pred koncem podaljška ob igri 3 na 3 je udarila udarna trojka LAK-a, po ubranjenem strelu Quicka je branilec Drew Doughty hitro poslal plošček v napad za Kopitarja, ki je nato imel na desni strani odprtega Dustina Browna, a se je raje kot za podajo odločil za prekanjeni strel, ki mu finski vratar ni bil kos.

"Zdaj moramo samo še tako nadaljevati"

"Bil je protinapad dveh na enega z Brownom. Vseskozi sem iskal podajo, a je na koncu zmanjkalo prostora, tako da sem se odločil za strel in se je izšlo zame," je zmagovito akcijo opisal Kopitar. "Ne samo nocoj. Zadnjih nekaj večerov smo igrali dober hokej, dobro zaključujemo, zdaj moramo samo še tako nadaljevati in gledati naprej. Gremo v Columbus," je prvi mož Los Angelesa za Fox Sports West povzel serijo najboljših predstav v sezoni.

LAK končno ni več zadnji

32-letni Hrušičan je na 36. tekmi sezone prišel do 32. točke, s katero je zakrivil šesti poraz Bostona na zadnjih sedmih tekmah, sočasno pa so Kralji prvič po uvodnem tednu sezone 2019/20 zapustili dno Pacifika in Zahodne konference.

Ponesrečena epizoda s Kovaljčukom

Pred tekmo je Los Angeles dokončal postopek odslovitve Ilje Kovaljčuka. "Ni se izšlo. Preprosto, z obeh strani ni delovalo. Z današnjim dnem je prosti igralec, ki išče druge možnosti, da ostane v NHL-u," je križ čez svojo veliko napako naredil generalni menedžer Kraljev Rob Blake. 1. julija 2018 je Blake zmagal v boju za podpis ruskega veterana, ki se je po dopolnjenem 35. letu vrnil v NHL, podpisana je bila 3-letna pogodba v vrednosti 15 milijonov evrov. Na 81 tekmah za LAK je Kovaljčuk zbral 43 točk, letos 9 na 17 tekmah, od 9. novembra dalje pa je bil odpisan igralec na tribuni. Ker iskanje menjave za Kovaljčuka ni bila uspešna, so ga zdaj odslovili, a ker gre za veteransko pogodbo, ostaja Los Angelesu celoten znesek Rusove pogodbe pri štetju za proračunsko omejitev plač (salary cap).

LIGA NHL

TEKME 17. DECEMBRA

BOSTON - LOS ANGELES * 3:4 - v podaljšku

Heinen 20., Bergeron 31., Carlo 42.; Lizotte 3., Kempe 23., Roy 58., Kopitar 64.

TAMPA BAY - OTTAWA * 4:3 - v podaljšku

TORONTO - BUFFALO 5:3

NY ISLANDERS - NASHVILLE 3:8

PHILADELPHIA - ANAHEIM 4:1

DETROIT - COLUMBUS 3:5

WINNIPEG - CAROLINA 3:6

CALGARY - PITTSBURGH 1:4

VANCOUVER - MONTREAL 1:3

VEGAS - MINNESOTA 3:2

SAN JOSE - ARIZONA 2:3



TEKME 18. DECEMBRA

NEW JERSEY - ANAHEIM

COLORADO - CHICAGO

ST. LOUIS - EDMONTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 35 24 6 5 53 Boston Bruins 35 21 7 7 49 New York Islanders 32 22 8 2 46 Carolina Hurricanes 34 21 11 2 44 Pittsburgh Penguins 34 20 10 4 44 Philadelphia Flyers 34 18 11 5 41 Buffalo Sabres 35 16 12 7 39 Montreal Canadiens 34 16 12 6 38 Toronto Maple Leafs 35 17 14 4 38 Tampa Bay Lightning 32 17 12 3 37 Florida Panthers 33 16 12 5 37 New York Rangers 33 16 13 4 36 Columbus Blue Jackets 34 14 14 6 34 Ottawa Senators 35 14 18 3 31 New Jersey Devils 32 10 17 5 25 Detroit Red Wings 36 9 24 3 21