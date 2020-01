Anže Kopitar je tudi letos najučinkovitejši Kralj. Foto: AP

Kralji so prvič po petih letih v uvodni četrtini zabili štiri gole. Pri drugem in tretjem golu je s

podajo sodeloval Anže Kopitar. Slovenec je za LA v celotni karieri prispeval 598 podaj, s čimer se je na klubski lestvici prebil na četrto mesto. To mu je pred nekaj dnevi uspelo tudi na klubski lestvici točk.

V vratih je Jonathan Quick zaustavil 32 strelov, ekipa iz Kalifornije je tako prekinila niz treh porazov.

Največ podaj v zgodovini LA-ja

Igralec Tekme Podaje Marcel Dionne 921 757 Wayne Gretzky 539 672 Dave Taylor 1.111 638 Anže Kopitar 1.045 598 Luc Robitaille 1.077 597

Liga NHL, tekme 31. decembra

LOS ANGELES - PHILADELPHIA

5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Clifford 6., Iafallo (podaja Kopitar) 7., Toffoli (Kopitar) 9., Kempe 18., Frk 42.; Braun 35., Giroux 48., Laughton 58.

NEW JERSEY - BOSTON 3:2 (kazenski streli)

WASHINGTON - NY ISLANDERS 3:4

VEGAS - ANAHEIM 5:2

MINNESOTA - TORONTO 1:6

BUFFALO - TAMPA BAY 4:6

CAROLINA - MONTREAL 3:1

COLUMBUS - FLORIDA 4:1

DETROIT - SAN JOSE 2:0

COLORADO - WINNIPEG 4:7

CALGARY - CHICAGO 3:5

EDMONTON - NY RANGERS 7:5

ARIZONA - ST. LOUIS 3:1

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 41 27 9 5 59 Boston Bruins 41 24 7 10 58 New York Islanders 38 25 10 3 53 Pittsburgh Penguins 39 24 11 4 52 Carolina Hurricanes 40 24 14 2 50 Philadelphia Flyers 40 22 13 5 49 Toronto Maple Leafs 41 22 14 5 49 Tampa Bay Lightning 38 21 13 4 46 Florida Panthers 39 20 14 5 45 Columbus Blue Jackets 40 18 14 8 44 New York Rangers 39 19 16 4 42 Montreal Canadiens 40 18 16 6 42 Buffalo Sabres 41 17 17 7 41 Ottawa Senators 40 16 19 5 37 New Jersey Devils 39 14 19 6 34 Detroit Red Wings 41 10 28 3 23