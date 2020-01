Jevgenij Malkin je na klubski lestvici podajalcev na tretjem mestu izenačil dosežek legendarnega Jaromirja Jagra, ki je za Pittsburgh igral med letoma 1990 in 2001. Foto: AP

Gostitelji so povedli v 15. minuti prek Nathana MacKinnona, ki je izkoristil power play in s silovitim strelom premagal vratarja Matta Murrayja.

Takole je Coloradov vratar Pavel Francouz prejel odločilni zadetek v podaljšku tekme proti Pittsburghu. Na njegov gol so v 64 minutah igre Penguinsi sprožili 30 strelov, ubranil jih je 26. Po tekmi je bil zadovoljen s točko, a je priznal, da bi si njegova ekipa zaslužila več. Foto: AP

Izid je izenačil Teddy Blueger, a je še pred koncem druge tretjine gostitelje v novo vodstvo popeljal Gabriel Landeskog. Švedski napadalec je Murrayja premagal s kančkom sreče, potem ko je plošček dvignil pred vrata, ta pa je presenetil Pittsburghovega vratarja in končal v mreži.

Toda v zadnji tretjini so gostje iz Pennsilvanie vrnili udarec. Rezultat je na 2:2 poravnal Bryan Rust, Jevgenij Malkin pa je v 56. minuti z diagonalnim strelom iz zapestja ugnal domačega vratarja Pavla Francouza.

Ko je že kazalo, da bodo gostje zadržali vodstvo do zadnje sirene, je 31 sekund pred koncem na 3:3 izenačil Matt Calvert in izsilil podaljšek, v katerem sta si obe ekipi priigrali nekaj priložnosti, do trenutka odločitve pa je prišlo v 4. minuti, ko je Jared McCann s strelom iz zapestja utišal Pepsi Center v Denverju.

V Detroitu so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Edini, ki je bil uspešen, je bil Dylan Larkin, ki je takole gostiteljem prinesel zmago nad Ottawo. Foto: AP

