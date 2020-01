Andrej Sekera, Matias Janmark in soigralci se veselijo prestižne zmage na zimski klasiki. Foto: Reuters

To je drugi najboljši obisk tekme v zgodovini Lige NHL. Največ gledalcev se je zbralo na zimski klasiki leta 2014 na Michigan Stadiumu, ko je Toronto premagal Detroit. Na Cotton Bowlu je bilo tudi 20.000 navijačev Nashvilla, kar je več, kot je kapaciteta njihove domače dvorane.

Velika neumnost Perryja

Težave za gostitelje so se začele že v 3. minuti, ko je Corey Perry s komolcem podrl Ryana Ellisa, ki je odšepal v garderobo. Sodnika sta si ogledala posnetek in določila petminutno kazen za Perryja in še disciplinsko kazen igre. Minuto in 40 sekund je Dallas zdržal pritisk, potem pa je Blake Comeau poslal plošček prek ograde in Nashville je imel kar dve minuti prednost dveh igralcev več.

Zimska klasika na Cotton Bowlu je bila prava paša za oči. Foto: Reuters

Matt Duchene je z močnim strelom ob bližnji vratnici v 6. minuti ukanil Bena Bishopa. Ob igri petih proti štirim je Dante Fabbro povišal na 0:2. Gostje so odlično unovčili veliko neumnost Perryja. V 9. minuti je Denis Gurjanov krenil sam proti vratom Nashvilla, nepravilno ga je zaustavil Matthew Irwin, Gurjanovu pa ni uspelo iz kazenskega strela matirati Pekke Rinneja.

Šele v predzadnji minuti druge tretjine so Starsi znižali. Jason Dickinson je z leve strani sijajno prodrl in izza vrat podal do Blaka Comeauja, ki je zatresel mrežo.

Dallas blestel v zadnji tretjini

V zadnji tretjini je imel Nashville preveč izključitev. V 58. sekundi je John Klingberg ob prednosti igralca več podal pred vrata, kjer je Mattias Janmark spremenil smer ploščka za 2:2. V 46. minuti je Aleksander Radulov z močnim diagonalnim strelom z desne strani unovčil "power play". Končni izid je postavil Andrej Sekera minuto in pol zatem, ko je iz bližine pospravil plošček v mrežo.

Zimska klasika v Dallasu:

DALLAS - NASHVILLE

4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

85.630; Comeau 39., Janmark 41., Radulov 46., Sekera 47.; Duchene 6., Fabbro 8.

Tekme 2. januarja:

BOSTON - COLUMBUS

BUFFALO - EDMONTON

MONTREAL - TAMPA BAY

NY ISLANDERS - NEW JERSEY

PITTSBURGH - SAN JOSE

OTTAWA - FLORIDA

WINNIPEG - TORONTO

ARIZONA - ANAHEIM

CALGARY - NY RANGERS

COLORADO - ST. LOUIS

VANCOUVER - CHICAGO

VEGAS - PHILADELPHIA

