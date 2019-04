Četrta tekma serije bo v sredo v Dallasu. Foto: Reuters

Maroon je v odločilni akciji plošček, ki se je pozabljen kotalil za domačim golom, sprejel in sam zadrsal pred vrata tekmecev ter ga povsem neoviran poslal v zgornji del gola. "Imel sem res veliko časa, da sem lahko povsem neovirano uporabil vso moč rok. Običajno ni tako, tokrat pa sem lahko kot na treningu dvignil plošček in ga poslal v mrežo," je odločilno akcijo opisal Maroon, ki je poskrbel, da St. Louis v letošnji končnici ob štirih zmagah ostaja še brez poraza.

Dallas je imel nato možnost za izenačenje, saj je bil zaradi namernega zavlačevanja kaznovan Colton Parayko in Starsi, ki so v zaključku igrali brez vratarja, so imeli na ledu šest igralcev proti štirim gostov, ki pa so delo v obrambi opravili odlično, saj si kljub številčni premoči domača vrsta ni pripravila ugodne priložnosti za strel.

Sicer je gostiteljem kar štirikrat uspelo izid izenačiti, a odgovora na Maroonov zadetek vendarle ni bilo. St. Louis je povedel že po vsega 87 sekundah igre, ko je bil uspešen Jaden Schwartz. Aleksander Radulov je v 18. minuti zadel ob igralcu več na ledeni ploskvi. V drugi tretjini se je zatresla le domača mreža, ko se je med strelce vpisal Tyler Bozak.

V dobrih zadnjih šestih minutah so padli kar štirje goli. Najprej je Andrew Cogliano ob igralcu manj izenačil na 2:2. Dobro minuto pozneje so se znova veselili gostje, ko je z imenitnim diagonalnim udarcem z leve strani zadel kapetan Alex Pietragnelo, toda minila ni niti minuta in pol, ko je bil rezultat spet poravnan. Z leve strani je Miro Heiskanen med dvema gostujočima hokejistoma na drugi strani lepo našel Tylerja Seguina, ki je izenačil.

Zahod, polfinale:

DALLAS - ST. LOUIS 1:2

3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Radulov 18., Cogliano 44., Seguin 56.; Schwartz 2., Bozak 29., Pietrangelo 55., Maroon 59.

Obrambe: Bishop 29; Binnington 27.

Torek:

COLORADO - SAN JOSE 1:1

Vzhod, polfinale, torek:

COLUMBUS - BOSTON 1:1

Sreda:

CAROLINA - NY ISLANDERS 2:0

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.