Mitja Šivic bo na trenerskem mestu nasledil Marcela Rodmana. Foto: www.alesfevzer.com

39-letni Šivic je bil vrsto let slovenski reprezentant. Večino svoje kariere je preživel v dresu Olimpije, pred sezono 2007/2008 pa je prestopil v francoski klub Briancon. V Franciji je preživel kar 12 let, zdaj pa se vrača domov.

“Po 12 letih smo se z družino odločili, da pridemo domov. Imel sem kar nekaj zanimivih ponudb iz Francije, a je prevladala želja po vrnitvi domov. Razmišljal sem tudi, da bi v hokeju ostal v malo drugačni vlogi, a me je Anže Pogačar s svojo zgodbo prepričal. Moram reči, da so mi bile Jesenice vedno neki magnet. Na žalost nikoli nisem dobil možnosti za igranje v rdečem dresu, a vsi vemo, kaj Jesenice pomenijo v športu. Čeprav časi niso najbolj rožnati, mi vodenje takega kluba predstavlja zelo velik izziv. Predvsem pa mi izziv predstavlja to, da bom imel v ekipi kup mladih, talentiranih fantov, s katerimi se veselim delati. Poskušal bom predvsem individualno izboljšati te fante, saj verjamem, da če so igralci individualno boljši, potem je boljša tudi ekipa. Ob tej priložnosti vabim tudi vse navijače, da podprejo to mlado ekipo, saj pravi navijač podpira ekipo, in ne igralcev ter lige, v kateri moštvo igra,” je povedal Šivic.

Zadovoljen je tudi predsednik železarjev Anže Pogačar: “Veseli me, da nam je uspelo na mestu glavnega trenerja in športnega direktorja ekipi pripeljati delavnega in motiviranega strokovnjaka, ki je v zadnjih 12 letih kot igralec in kot trener izkušnje nabiral v tujini. Ker mu trdo delo ni tuje, vodenje naše mlade ekipe pa mu predstavlja izziv, verjamem, da je za nas prava izbira. Želim mu obilo uspeha in sreče v novi sezoni.”