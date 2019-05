Vratar Dallasa Bishop je po udarcu ploščka obležal, St. Louis pa prišel do odboja in hitro zatresel nebranjeno mrežo za vodstvo 3:1. (Ne)pravilna odločitev? Foto: Reuters

Začelo se je že po notah gostov, kar je sicer tudi vzdevek ekipe iz St. Louisa. Kapetan Bluesov Alex Pietrangelo je premagal domačega vratarja Bena Bishopa že po 63 sekundah tekme. Prvi center Dallasa Tyler Seguin je izenačil sredi uvodne tretjine. V nadaljevanju so Teksašani grešili ali pa jih je ustavljal razpoloženi vratar-novinec Jordan Binnington. Prekaljeni David Perron je s spretnim podstavljanjem palice prinesel gostom drugo vodstvo.

Piko na i postavil mladi povratnik po poškodbi

Odločilni trenutek se je zgodil v 48. minuti, ko je branilec Colten Parayko sprožil bombo, Ben Bishop pa je visoki strel ubranil s ključnico. Vratar Dallas je poškodovan obležal na ledu, a ker je St. Louis takoj pridobil posest ploščka sodniki niso prekinili tekme, kar je ob ležečem čuvaju mreže izkoristil Jaden Schwartz za osmi gol končnice. Bishop, bržkone najkoristnejši igralec Zvezd, je ostal na ledu, a ga je že čez 33 sekund iz protinapada matiral 22-letni Sammy Blais, ki je po poškodbi zaigral prvič po skoraj dveh mesecih. Po zadetku je Bishop le odšel v slačilnico in prepustil mesto rezervistu Antonu Hudobinu, ki je ubranil 5 strelov, na drugi strani pa je spodletel juriš napadalcev Starsov.

Bluesi za novo leto še zadnji v ligi

"Že vso serijo govorim tako, pravzaprav že vso sezono: naša skupina se drži načrta za tekme. Mogoče potrebujemo 3. tretjino, a vztrajamo pri svojem in igramo kot smo si zamislili," razkriva pristop St. Louisa kapetan Pietrangela. Bluesi so bili ob novem letu prav na zadnjem, 31., mestu Lige NHL, a začel se je neverjeten preporod, povezan tudi s prihodom novinca Binningtona, ki je na hitro postal številka ena, note pa so se z dna lige zdaj na vsega eno zmago približale konferenčnemu finalu.

Trener Montgomery brez kritike sodnikov

"Gre za odločitev sodnikov. Moramo igrati naprej, moramo se še naprej boriti," se trener Dallas Jim Montgomery po tekmi ni želel veliko ukvarjati s sporno 48. minuto, vseeno je še dodatno pojasnil, da vsaj javno ne zameri sodnikom: "Dobro opravljajo svoje delo in niso zaman v končnici Stanleyjevega pokala ter so menili, da ni pravega razloga, da bi prekinili igro."

LIGA NHL - KONČNICA 2019

Zahod, polfinale

DALLAS - ST. LOUIS 3:3

1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Seguin 12.; Pietrangelo 2., Perron 36., Schwartz 48., Blais 49.

Obrambe: Bishop 16, Hudobin 5; Binnington 22.

Sedma tekma bo v torek v St. Louisu.

Ponedeljek:

COLORADO - SAN JOSE 2:3

Vzhod, polfinale

Ponedeljek:

COLUMBUS - BOSTON 2:3

Že odigrano:

CAROLINA - NY Islanders 4:0

V oddebeljenem tisku izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.