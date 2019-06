O'Reilly dvignil St. Louis med žive

Zabil prvi in odločilni gol

St. Louis - MMC RTV SLO

Brayden Schenn je dosegel zadnji gol na tekmi. Foto: Reuters

Hokejisti St. Louisa so se pobrali po bolečem domačem porazu na 3. tekmi finala Lige NHL, tokrat so premagali Boston s 4:2 in izid v seriji izenačili na 2:2.