Boston je v finalni seriji slavil drugič v St. Louisu. Na teh dveh tekmah je zabil kar 12 golov. Foto: Reuters

Gostitelje, ki so se pripravljali na prvo slavje v 51-letni zgodovini kluba, je v 9. minuti v igri 5 na 3 načel Brad Marchand. Odločitev ja padla v zadnjih 20 minutah, ko so Bruinsi zabili štiri gole. Od 43. do 58. minute so Jordana Binningtona premagali Brandon Carlo, Karson, Kuhlman, David Pastrnak in Zdeno Chara. Edini zadetek za Note je prispeval Ryan O'Reilly, ki je v 53. minuti znižal zaostanek na 1:3.

"Ves hokejski svet ljubi sedme tekme, tako da bo v Bostonu izjemen večer. Naj boljše moštvo zmaga," je povedal trener Bostona Bruce Cassidy.

Eden izmed junakov Bruinsov je bil Tuukka Rask, ki je zbral 28 obramb. Med drugim je Boston preživel tudi štiri igre z igralcem manj na ledu. St. Louis je številčno premoč v finalni seriji izkoristil le enkrat od 18 poskusov. "Borili smo se za preživetje. Ko si na robu, igraš najbolje," je povedal Marchand, ki je poleg zadetka prispeval še podajo.

Boston bo gostil sedmo tekmo finala prvič v zgodovini kluba. Tradicija sedmih tekem finalov je na strani gostiteljev. Od 16 odločilnih tekem finala jih je domača ekipa dobila 12. Zadnji dve so sicer dobili gostje ‒ Boston leta 2011 v Vancouvru in Pittsburgh leta 2009 v Detroitu.

Šesta tekma:

ST. LOUIS - BOSTON (3:3)

1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

O'Reilly 53.; Marchand 9., Carlo 43., Kuhlman 51., Pastrnak 55., Chara 58.

Obrambe: Binnington 27; Rask 28

Sedma tekma, četrtek ob 2.00:

BOSTON - ST. LOUIS