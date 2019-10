Z 11 goli je Aleks Ovečkin na drugem mestu v ligi. Enega več je dosegel David Pastrnak. Foto: Reuters

Po 14 tekmah imajo hokejisti iz ameriške prestolnice, ki so na zadnjih sedmih tekmah šestkrat zmagali, zdaj 21 točk, s čimer so na vrhu Lige NHL. Na devetih torkovih tekmah je le Washington slavil v gosteh. "Moja naloga je streljati, kreirati in zadevati za moje moštvo. Če sem odprt, soigralci vedo, da sem tam. Če me tesneje pokrivajo, je nekdo drug odprt, zato smo zgradili našo kemijo in tako dosegamo veliko golov," je povedal 34-letni Ovečkin.

V Scotiabank Areni so se sicer Capitalsi po vsega 40 sekundah znašli v zaostanku. Auston Matthews si je izboril ploščico za gostujočimi vrati, jo podal Andreasu Johnssonu, ki jo je spravil za hrbet Bradena Holtbyja. 11. minuta je tekla, ko je Ovečkin z leve na desni strani našel Johna Carlsona, ki je z diagonalnim strelom premagal Frederika Andersena. V 28. minuti so gostje izkoristili prednost dveh igralcev več na ledu. Ovečkin je na modri črti podal Carlsonu, ki je še drugič zatresel mrežo.

33 sekund pred iztekom druge tretjine je ploščico po podaji Tysona Barrieja v mrežo iznajdljivo preusmeril Matthews. V drugi minuti zadnje tretjine je Matthews zadel še ob številčni premoči Toronta, ki je povedel s 3:2. Dobri dve minuti pozneje je mojstrsko prodrl T. J. Oshie, ki je ploščico po izjemnem preigravanju popeljal prek celotne ledene ploskve, Ovečkin pa je pred vrati dokončal delo in dosegel deseti zadetek v sezoni. Odločitev je padla v podaljšku, ko je minuto pred koncem dodatka s silovitim diagonalnim udarcem ob "powerplayu" plošček pod prečko pospravil Ovečkin.

Tekme 29. oktobra:

TORONTO - WASHINGTON 3:4 - v podaljšku

BOSTON - SAN JOSE 5:1

PITTSBURGH - PHILADELPHIA 7:1

CAROLINA - CALGARY 2:1

NY RANGERS - TAMPA BAY 4:1

DETROIT - EDMONTON 3:1

NASHVILLE - CHICAGO 3:0

DALLAS - MINNESOTA 6:3

ANAHEIM - WINNIPEG 7:4

Tekme 30. oktobra:

NEW JERSEY - TAMPA BAY

COLUMBUS - EDMONTON

ST. LOUIS - MINNESOTA

ARIZONA - MONTREAL

COLORADO - FLORIDA

LOS ANGELES - VANCOUVER

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 14 9 2 3 21 Boston Bruins 12 9 1 2 20 Buffalo Sabres 13 9 2 2 20 Carolina Hurricanes 12 8 3 1 17 New York Islanders 11 8 3 0 16 Pittsburgh Penguins 13 8 5 0 16 Toronto Maple Leafs 14 6 5 3 15 Florida Panthers 12 5 3 4 14 Montreal Canadiens 11 5 4 2 12 Tampa Bay Lightning 11 5 4 2 12 Columbus Blue Jackets 11 5 4 2 12 Philadelphia Flyers 11 5 5 1 11 New York Rangers 10 4 5 1 9 Detroit Red Wings 13 4 8 1 9 Ottawa Senators 11 3 7 1 7 New Jersey Devils 9 2 5 2 6