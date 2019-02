Tekmovalna sezona Los Angelesa je zapravljena, čeprav Kopitar in igralci govorijo drugače, pa vodstvo pospešeno izvaja prenovo s prodajo igralcev. Na drugi strani je Nashville končno na vrhu Centralne divizije, od koder se bodo odpravili po tako želeni Stanleyjev pokal. Foto: Reuters

Švicarski poveljnik najbolj zastrašujoče obrambne vrste v NHL-u je v 9. minuti podal za "power-play gol" Kyla Turrisa. Odločilni gol je nato Roman Josi zabil že v 46. sekundi 2. tretjine. Za častni gol gostov je poskrbel Michael Amadio sredi zadnje tretjine.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar ob dveh strelih v okvir, 2 obitih in zgrešenem strelu ostal brez točke. V 22:21 igre je sicer kapetan Los Angelesa dobil kar 11 od 15 sodniških metov.

"Mislim, da nismo igrali slabo, toda to še ne prinaša zmage. Moramo najti način, da bomo dosegli več golov ter obenem tekmece potisnili stran od naše mreže," je po 31. porazu sezone dejal Kopitar. Trener njegove ekipe Willie Desjardins ga je dopolni. "Fantje so igrali trdo, všeč mi je bil njihov pristop k igri. Tekmeci so imeli nekaj več od igre v drugi tretjini, mi v prvi, posebej dobro pa smo igrali v zadnji. Zato smo po novem porazu še bolj razočarani."

LAK v Washington poslal Hagelina

Po šestem zaporednem porazu so Kralji v pričakovanem položaju: 10 točk in 7 mest zunaj območja končnice, s čimer so glavni prodajalec Zahoda v iztekajočem prestopnem roku. Po prodaji Jaka Muzzina v Toronto je generalni menedžer LAK-a Rob Blake izvedel novo menjavo ‒ v Washington je za izbor v 3. krogu nabora 2020 poslal Carla Hagelina, ki ga je pred tremi meseci pridobil iz Pittsburgha v zameno za Tannerja Pearsona. Do ponedeljkovega prestopnega roka bo telefon Kingsov še pošteno vroč.

650. gol Ovečkina, stota točka Kučerova

V Torontu so Maple Leafsi z 2:3 klonili v dvoboju z branilci naslova Washingtonom. Za Capitalse je kapetan in prvi golgeter lige Aleksander Ovečkin dosegel že svoj 650 gol v NHL, Braden Holtby je ubranil 40 strelov, Tom Wilson pa je zadel in podal.

Vodilni Tampa Bay je premagal Buffalo z 2:1, potem ko sta v kazenskih strelih zadela Steven Stamkos in Rus Nikita Kučerov. Slednji je bil z golom uspešen tudi v 2. tretjini, ko je prišel do stote točke v sezoni (30 golov in 70 podaj) kot prvi po 62 ali manj tekmah in po legendarnem Mariu Lemieuxu, ki mu je to uspelo v sezoni 1996/97 (61 tekem).

Justin Williams dvignil Carolino na mesta playoffa

Po enajstih zaporednih zmagah se je končala sanjska serija St. Louisa, ki je z 2:5 izgubil pri Dallasu. Kljub porazu na divizijskem dvoboju so Bluesi trdno na 3. mestu skupine, s tem pri avtomatski vstopnici za končnico, in to potem, ko so bili še 3. januarja prav na zadnjem mestu Zahoda!

Carolina je s 4:3 ugnala Florido, pri čemer je povedla z 2:0 in zaostajala z 2:3. Zmagoviti gol v 43. minuti je dosegel kapetan Justin Williams. Hurikani so prvič v sezoni skočili v vodilno osmerico Vzhoda, s čimer se jim nasmiha, da bi po 9 letih posta končno spet zaigrali v končnici. A do konca rednega dela Lige NHL je še četrtina sezone, pri čemer bo pozornost prihodnjih dni usmerjena na hokejsko tržnico.

LIGA NHL

TEKME 20. FEBRUARJA

NASHVILLE - LOS ANGELES

2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Turris 9., Josi 21.; Amadio 50.

TORONTO - WASHINGTON 2:3

FLORIDA - CAROLINA 3:4

NEW JERSEY - OTTAWA 4:0

NY RANGERS - MINNESOTA 1:4

PITTSBURGH - SAN JOSE 0:4

MONTREAL - PHILADELPHIA 5:1

TAMPA BAY - BUFFALO 2:1 - podaljšek

EDMONTON - NY ISLANDERS 4:3 - podaljšek

DALLAS - ST. LOUIS 5:2

VANCOUVER - ARIZONA 2:3 - podaljšek

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 62 47 11 4 98 Boston Bruins 61 36 17 8 80 New York Islanders 60 35 18 7 77 Toronto Maple Leafs 60 36 20 4 76 Washington Capitals 61 34 20 7 75 Montreal Canadiens 61 33 21 7 73 Pittsburgh Penguins 61 32 22 7 71 Carolina Hurricanes 61 32 23 6 70 Columbus Blue Jackets 59 33 23 3 69 Buffalo Sabres 60 28 24 8 64 Philadelphia Flyers 61 28 26 7 63 Florida Panthers 59 26 25 8 60 New York Rangers 60 26 26 8 60 New Jersey Devils 61 24 29 8 56 Detroit Red Wings 61 23 29 9 55 Ottawa Senators 60 22 33 5 49