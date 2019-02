Kako je NHL izenačen: zadnji klub Pacifika in Zahoda je bil čisto blizu temu, da bi ustavil zmagoviti pohod nesporno najboljše ekipe rednega dela sezone. Foto: Reuters

Kapetan LAK-a Anže Kopitar je z bekhendom mojstrsko matiral Andreja Vasilevskega v drugi seriji kazenskih strelov in gostom prinesel vodstvo s skupnimi 5:4. A z naskokom najboljša ekipa rednega dela sezone ima preveč napadalnih adutov, da bi kar tako izgubila s poraznimi Kralji. Najučinkovitejši hokejist NHL-a Nikita Kučerov je izenačil, loterijo pa je s strelom iz zapestja mimo Jacka Camblla odločil poveljnik obrambe Strel Victor Hedman.

Preobrat Kingsov v zadnji tretjini

Tampa Bay je udarno začel in že po 9 minutah z goloma Braydena Pointa in Anthonyja Cirellija vodil z 2:0, kakor je ostalo vse do 45. minute. Nato se je naenkrat strgalo Los Angelesu, ki je v 6 minutah zadel trikrat zapored: Austin Wagner je najprej podal za gol Alexa Iaffala, sledil je prvenec sezone dolgo časa poškodovanega Jonnyja Brodzinskega, nato pa je hitri Wagner zatresel še sam za vodstvo Kingsov s 3:2. A prednost Kalifornijcev je bila kratkega veka ‒ po 58 sekundah jo je izničil in za podaljšek poskrbel J. T. Miller.

Vrhunci tekme Lightning - Kings *4:3

Na vrhu osamljene Strele že pri 100 točkah

Tampa Bay trdno zaseda trojni vrh Atlantika, Vzhoda in celotnega NHL-a, saj je po zmagi nad Kingsi in osmi zaporedni zmagi že prišel do meje 100 točk. Prvi zasledovalec, vodilni klub Zahodne konference Calgary, zaostaja kar za 15 točk, tako da je Predsedniški pokal za najboljše moštvo rednega dela sezone tako rekoč že oddan Stevenu Stamkosu in druščini iz zahodne Floride.

Na drugi strani lestvic je Los Angeles z vsega 53 točkami, s čimer je trdno na dnu Pacifika in Zahoda, na skupni ligaški lestvici pa je le pred 31. Ottawo z 49 točkami.

Vse v znamenju zapiranja hokejske tržnice

Ravno Senatorji so bili najbolj dejavni prodajalci v dneh pred iztekom prestopnega roka ‒ hokejska tržnica se je zaprla ravno v ponedeljek pred začetkom prvih tekem.

Ottawa je v minulih dneh prodala tri svoje najboljše napadalce: Matt Duchene in Ryan Dzingel sta odšla v Columbus, prav v zadnjih minutah prestopnega roka pa je golgeter Mark Stone okrepil Vegas.

Plenilci močnejši za Simmondsa

Samo v ponedeljek je bilo izvedeno 20 menjav za 32 trenutnih NHL-ovcev, v zadnji uri pa je karte pošteno premešal Nashville. Najprej so Plenilci iz Minnesote uspeli pripeljati finskega centra Mikaela Granlunda, nato pa še iskanega napadalca Wayna Simmondsa iz Philadelphie.

Najbolj odmeven prestop zadnjega dne je uspel izpeljati Vegasu, ki je iz Ottawe pripeljal krilnega napadalca Marka Stona. Na 59 tekmah za Senatorje je 26-letnik iz Manitobe prispeval 28 golov in 34 podaj. Po informacijah je Stone že privolil v podaljšanje pogodbe z Zlatimi vitezi za 9.5 milijona dolarjev za prihodnjih 8 sezon. Foto: Reuters

Columbus kupoval in obdržal oba Rusa

Na hokejski tržnici je bil skupno najdejavnejši že omenjeni Columbus, ki je ob omenjenih nakupih Senatorjev zadnji dan pripeljal še vratarja Keitha Kinkaida (New Jersey) in branilca Adama McQuaida (NY Rangers). A predvsem so Blue Jacketsi zadržali oba v Ohiu nezadovoljna Rusa, ki sta hkrati prva igralca moštva: vratarja Sergeja Bobrovskega in krilnega napadalca Artemija Panarina, ki bosta lahko poleti Columbus zapustila kot prosta igralca.

Los Angelesu, ki je že pred časom v Toronto prodal branilca Jaka Muzzina, ni uspelo veliko prodati. Na koncu so v Calgary poslali le švedskega branilca Oscarja Fantenberga, ki je običajno igral v 3. branilskem paru.

TEKME 25. FEBRUARJA

TAMPA BAY - LOS ANGELES

* 4:3 (2:0, 0:0, 1:3) - po kazenskih strelih

Point 2., Cirelli 9., Miller 53.; Iafallo 46., Brodzinski 51., Wagner 52.

TORONTO - BUFFALO 5:3

NEW JERSEY - MONTREAL 2:1

NASHVILLE - EDMONTON 3:2 - kazenski streli

COLORADO - FLORIDA 3:4 - podaljšek

VANCOUVER - ANAHEIM 4:0

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 63 48 11 4 100 Boston Bruins 62 36 17 9 81 New York Islanders 61 36 18 7 79 Toronto Maple Leafs 62 38 20 4 80 Washington Capitals 63 35 21 7 77 Columbus Blue Jackets 61 35 23 3 73 Montreal Canadiens 63 33 23 7 73 Carolina Hurricanes 62 33 23 6 72 Pittsburgh Penguins 62 32 22 8 72 Buffalo Sabres 62 29 25 8 66 Philadelphia Flyers 62 29 26 7 65 New York Rangers 62 27 26 9 63 Florida Panthers 61 28 25 8 64 New Jersey Devils 63 25 30 8 58 Detroit Red Wings 63 23 31 9 55 Ottawa Senators 62 22 35 5 49