Boston je v končnici slavil petič zapored. Foto: Reuters

Matt Grzelcyk je zabil dva gola, Connor Clifton pa je 19. igralec Bostona, ki mu je uspelo doseči zadetek v tej končnici, s čimer je izenačil klubski rekord. Po en gol so prispevali Jake DeBrusk, David Backes in Danton Heinen. Torey Krug in Charlie Coyle sta vknjižila po tri podaje.

V vratih je blestel Tuukka Rask, ki je zaustavil 21 strelov. Ob koncu sta ga premagala Justin Williams in Teuvo Teravainen. Petr Mrazek je zbral 19 obramb.

Boston je dobil peto zaporedno tekmo v končnici, a delo še zdaleč ni opravljeno. Ne nazadnje se je Carolina vrnila po zaostanku 0:2 proti branilcu naslova Washingtonu in ga izločila.

Vzhod, finale

Druga tekma:

BOSTON - CAROLINA (2:0)

6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Grzelcyk 16., 38., DeBrusk 19., Clifton 24., Backes 42., Heinen 45.; Williams 52., Teravainen 58.

Obrambe: Rask 21; Mrazek 19.

Zahod, finale

Druga tekma, ponedeljek:

SAN JOSE - ST. LOUIS (1:0)