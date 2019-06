Američan Jack Hughes je bil vso sezono predviden za prvega izbranca nabora 2019, četudi je Kaapo Kakko igral med odraslimi profesionalci in je imel z vsemi reprezentancami boljše posamične in ekipne dosežke kot Hughes, ki pa je kot center za gradnjo moštva vseeno dragocenejši kot ostrostrelec s krila. Foto: EPA

V Vancouvru se je začel dvodnevni izbor najbolj nadarjenih hokejistov sveta, ki si želijo vstopiti v najmočnejše tekmovanje Ligo NHL. Prvi je po zmagi na loteriji izbiral New Jersey in po pričakovanjih za novega Vraga izbral ameriškega centra Jacka Hughesa. Drugi je bil na vrsti New York Rangers, ki seveda ni okleval in finski krilni napadalec Kaapo Kakko je postal nov temelj moštva iz Manhattna.

Trije prvoizbranci v New Jerseyju?

Devilsi imajo v moštvu že prvega izbranca iz leta 2017 Nica Hischierja. Č jim uspe podaljšati pogodbo še z Taylorjem Hallom, bodo imeli tri prve izbore v postavi. New Jersey je pred dvema letoma presenetil s prebojem v končnici, lani pa tudi zaradi dolgotrajne poškodbe Halla padel na realna tla, ostal brez končnice, a imel tudi obilo sreče, da je prišel do 1. izbora.

Kaapo Kakko je blestel na SP-ju v Slovaški in je pri 18 letih s 6 goli ter podajo pomembno prispeval k nepričakovanemu zlatu Finske. Foto: Reuters

Jack Hughes je 18-letni čudežni deček, o katerem hokejska ZDA govori že leta, je tudi mlajši brat Quinna Hughesa, branilca, ki ga je lani kot sedmega izbral Vancouver. Hughesa sta se rodila na Floridi, a sta odraščala v Ontariu, v Kanadi. Vsestranski športnik Jack se je na koncu odločil za hokej, kjer je izstopal med najboljšimi igralci v Torontu in okolici. A namesto za kanadske mladinske lige se je družina odločila za razvoj v moštvu ameriške hokejske zveze, s čimer je bilo tudi konec vprašanja, ali bi lahko zaigral za Kanado. Ustvarjalni center je postavljal kopico rekordov, povprečno na vsak gol prispeva dve ključni podaji.

Kakko v dobrem letu trikratni svetovni prvak

Maja je debitiral pri članski reprezentanci ZDA, a je na sedmih tekmah na Slovaškem prispeval "le" 3 podaje. Veliko opaznejši in tudi ekipno uspešnejši je bil Kaapo Kakko, ki je s svojimi goli tudi začel zmagoviti pohod Finske. Na odločilnih tekmah so ga nasprotniki dobro pokrivali, a je s tem odpiral prostor za soigralce, vseeno pa je bil s 6 goli in podajo najučinkovitejši igralec presenetljivih svetovnih prvakov, ki v postavi na Slovaškem niso imeli nobenega stalnega NHL-ovca.

Pričakuje se, da bodo prvi trije izbranci Kakko, Hughes in Kirby Dach že v prihodnji sezoni igrali pomembne vloge pri Rangersih, Devilsih in Blackhawksih. Foto: EPA

Za Kakkom je sanjsko leto, saj je v dobrem letu postal svetovni prvak do 18 let, do 20 let in še med člani, kar v tako kratkem času ni uspelo še nobenemu hokejistu v zgodovini svetovnih prvenstev. Prav tako je desnokrilni napadalec postavil najstniški strelski in točkovni rekord v finski SM-ligi in je tako že dokazan igralec med člani.

V pričakovanju prvega soočenja Devils – Rangers

Vsekakor bodo prva soočenja čezmestnih tekmecev Devilsov in Rangersov prav zaradi Hughesa in Kakka prava paša za oči že v prihodnji sezoni, kaj šele v prihodnosti, ko naj bi oba kluba uspešno opravila prenovo in gradnjo novega moštva za naskok na Stanleyjev pokal. Prvega Kanadčana Kirbyja Dacha so kot tretjega na izboru izbrali Chicago Blackhawksi.

LAK izbral centra in branilca

Pri loteriji pred začetkom končnice je kratko potegnil Los Angeles, ki je bil sicer po rednem delu predzadnji, 30., klub Lige NHL. Kralji so izbirali "šele" peti in so se odločili za 18-letnega Američana. Alex Turcotte igra na položaju centra in je kot Hughes igral za razvojno moštvo ameriške hokejske zveze.

"Zelo sem navdušen. Tako sem vesel, ne morem verjeti, da so me izbrali. Komaj čakam, da se bom poleti odpravil na hokejski pripravljalni tabor," je bil vzhičen napadalec, ki ga mnogi že vidijo kot naslednika Kopitarja oziroma Jeffa Carterja v vrstah LAK-a. Kingsi so v 1. krogu imeli še 22. izbor, kjer so se odločili za 18-letnega švedskega branilca Tobiasa Bjornfota, člana švedske mladinske reprezentance.