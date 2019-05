Tuukka Rask je spravljal v obup hokejiste Columbusa. Foto: Reuters

Junak tekme v Columbusu je bil finski vratar Tuukka Rask, ki je zaustavil vseh 39 strelov na svoj gol. Za Bruinse so zadeli David Krejči (33.), Marcus Johansson (49.) in David Backes (51.).

"Rask je bil zagotovo naša največja stalnica v tej seriji. Imeli smo igralce, ki so izstopali na posameznih tekmah, toda on je bil na najvišji ravni na vsaki tekmi," je 32-letnika hvalil trener Bostona Bruce Cassidy. Columbus je štirikrat zadel okvir gola.

Boston se je s tretjo zmago zapored uvrstil v konferenčni finale prvič v šestih letih. V njem se bo pomeril s Carolino, ki je bila s 4:0 boljša od New York Islandersov.

Junak večera v Denverju je bil Gabriel Landeskog, ki je po podaji branilca Cala Makarja zabil odločilni gol po dobrih dveh minutah in pol igre v podaljšku. Colorado je premagal San Jose s 4:3 in serijo izenačil na 3:3.

"60 minut oddaljeni od finala Zahodne konference. Kdo bi si to mislil pred sezono? Zadnje, kar so hoteli, je igrati še eno tekmo v San Joseju. Naredili smo prvi korak, zdaj se moramo zbrati in narediti še enega," je povedal Landeskog.

KONČNICA, Vzhod, polfinale

Columbus - BOSTON (2:4)

0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Krejči 33., Johansson 49., Backes 51.

Obrambe: Bobrovski 26; Rask 39.

Zahod, polfinale

COLORADO - SAN JOSE (3:3)

* 4:3 (0:0, 2:2, 1:1)

Jost 25., Compher 39., 44., Landeskog 63.; Vlasic 35., 58., Burns 40.

Obrambe: Grubauer 19.; Jones 22.

Torek:

ST. LOUIS - DALLAS (3:3)