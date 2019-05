Risi so na svetovnem prvenstvu v Kazahstanu končno zmagali, kar s 6:0 so odpihnili Madžarsko. Šlo je za 34. medsebojni obračun (štejejo tudi prijateljske tekme), Slovenija je uspešnejša, saj ima 26 zmag. Foto: Blaž Oman.

Slovenija je po treh porazih pokazala pravi obraz in visoko odpravila Madžarsko. Selektor Ivo Jan je izpostavil predvsem prispevek vratarja Luka Gračnarja, ki je ubranil vseh 25 strelov. Jan je povedal tudi, da je bil po treh porazih prisiljen ukrepati, nekoliko spremenjene peterke pa so prinesle pozitiven učinek.

Andrej Hebar je poudaril, da so risi že na prejšnjih tekmah dali vse od sebe, a igra preprosto ni stekla.

Izjave po tekmi Slovenija - Madžarska

Ivo Jan: "Čestitke fantom, zelo dobro so se odzvali. Gračnar je bil fantastičen, v drugi tretjini nas je obdržal v igri in na koncu je ekipa igrala tudi zanj, da smo obdržali ničlo. Gre za dobro skupino fantov, z značajem in ponosom. Nismo si dovolili, da bi prišlo do kakršnih koli težav. Četrti napad je dosegel dva zadetka, pomemben je bil še posebej tisti prvi. Bili smo zbrani, na začetku morda še neodločni pred golom, ko pa se je tekma odvijala, smo bili vse močnejši. Zaslužena zmaga, zdaj bo veliko lažje. Imamo pa še eno tekmo z Litvo, ki je izjemno neugoden tekmec."

Andrej Hebar: "Že na prejšnjih tekmah smo dali od sebe 110 odstotkov, a nam igra preprosto ni stekla. Danes so se stvari končno 'poklopile', da smo tudi zadeli in na koncu tudi zmagali. Seveda je veliko lažje, če zmagaš, bilo je kar težko po treh porazih, a smo se vzeli skupaj. Vedno dihamo kot eno in to nam je dalo nove moči, stopili smo skupaj in šli na glavo."

Jan Drozg: "Vsak zadetek danes je prinesel večjo samozavest ekipi. Našo igro smo stopnjevali, iz minute v minuto smo igrali bolje. Začeli nismo najbolje in ta tekma je bila izjemno pomembna za samozavest. Upam, da lahko takšno igro ponovimo še na zadnji tekmi."

Luka Gračnar: "Pomembno je, da smo odnesli tri točke in imamo zdaj tudi gol razliko, kar bo pomembno pred zadnjo tekmo. Ključen je bil prvi gol, ki smo ga dosegli, da nam ni bilo treba spet loviti tekmecev. Potem je bilo veliko lažje igrati. Zdaj si bomo pogledali videoposnetke, si odpočili in se pripravili na zadnjo tekmo."