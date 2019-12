Zmaji so derbi dobili zanesljivo. Foto: www.alesfevzer.com

To je četrta zmaga Ljubljančanov na medsebojnih tekmah v tej sezoni, dobili so že 500. jubilejni derbi 26. oktobra v Tivoliju, pred tem pa prijateljsko tekmo na Bledu s 4:1 in finale Pokala Slovenije v Kranju z 8:4. V zadnjih dveh sezonah so železarji doibilio le en derbi.



Šivic je imel na voljo le pet branilcev

Že pogled na zapisnik pred tekmo je dal jasno vedeti, da bodo imeli gostitelji velike težave. Mitja Šivic je imel na voljo le 16 igralcev in dva vratarja. Težko se je kosati z aktualnimi prvaki Alpske lige s petimi branilci.

Jaka Ankerst se je poškodoval na tekmi državnega prvenstva v Mariboru. Zaradi večkratnega pretresa možganov ne sme igrati tudi Gašper Korošec. Žan Primožič se je poškodoval na svetovnem prvenstvu do 20 let. Gregor Polončič je imel na voljo popolno zasedbo, saj v dolgem premoru okrevala tudi Kristijan Čepon in vratar Žan Us, ki je bil izbran za igralca tekme. Obranil je vseh 25 strelov.



Na Jesenicah so danes zaznamovali jubilej, ki se po časovnici nekoliko razlikuje od tistega oktobrskega: 70 let obračunov hokejistov z Jesenic in iz Ljubljane, kar pomeni, da rivalstvo sega že v leto 1949. Prvi plošček je na tekmi vrgel Boris Čebulj, zadnji predstavnik prve generacije hokejistov iz železarskega mesta.

Rajsar načel mrežo železarjev

Uvodno tretjino so dobili gostje po izenačenem boju. Gostitelji so imeli šest minut igralca več na ledu, a so se zmaji odlično branili. V 13. minuti pa so Ljubljančani izkoristili svojo edino prednost igralca več, streljal je Sašo Rajsar, slabo je posredoval vratar Jesenic Antoine Bonvalot, plošček se mu je izmuznil med nogama prek golove črte.

Zmaji v 14 sekundah zadeli dvakrat

Železarji so na uvodu druge tretjine imeli nekaj pobude, a jim ni uspelo izenačiti. Zmaji so to kaznovali z dvema goloma. V 23. minuti je po strelu Mihe Logarja plošček v jeseniško mrežo preusmeril Gal Koren. Le 14 sekund zatem pa je samostojni prodor uspešno zaključil Žan Jezovšek. Jeseničani so nato popolnoma popustili, zmanjkalo jim je moči in Olimpija je bila za razred boljša.



Štirje goli razigranih Ljubljančanov in pretep

Ljubljančani so v zadnjem delu postavili le še piko na i. Enosmerni promet pred vrati Bonvalota se je nadaljeval, ploščki pa so se vse pogosteje znašli za njegovim hrbtom. Najprej po strelu Korena, potem po izdelani akciji, ki jo je končal Rajsar. Domačega vratarja je presenetil še Mark Čepon, zadnji gol je dosegel Miha Logar (0:7).

Tretjo tretjino je zaznamoval tudi pretep med Andrejem Hebarjem in Davidom Plankom. Domači navijači so se razveselili vsaj tega trenutka, saj jim pogleda na semafor zares ni prijal.



Obe ekipi v akciji že v soboto

Obe slovenski ekipi v regionalnem tekmovanju bosta naslednjo tekmo igrali že v soboto, Jeseničane čaka gostovanje na Dunaju pri ekipi Vienna Capitals Silver, Ljubljančane pa domači obračun z Asiagom ob 19.30 v Tivoliju.

Preložena tekma 20. kroga:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

2.500; Rajsar 13., 49., Koren 23., 42., Jezovšek 24., M. Čepon 53., Logar 56.

