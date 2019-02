Alex Killorn je v šesti minuti zabil za 2:0. Foto: Reuters

Tampa je igrala brez najboljšega strelca Braydena Pointa, branilca Victorja Hedmana in vratarja Andreja Vasilevskega, a je vseeno gladko prišla do sedme zaporedne zmage. Ključna je bila uvodna tretjina, ki se je končala s 3:0. J. T. Miller je dosegel gol in podajo.

Anaheim je v gosteh premagal Minnesoto s 4:0. Ryan Miller je zaustavil vseh 31 strelov in tako 44. v karieri ohranil mrežo nedotaknjeno. Zanimivo, noben Raček ni dosegel več kot ene točke.

Liga NHL, tekme 19. februarja:

FLORIDA - BUFFALO 4:2

NEW JERSEY - PITTSBURGH 3:4

PHILADELPHIA - TAMPA BAY 2:5

CAROLINA - NY RANGERS 1:2

MONTREAL - COLUMBUS 3:2

ST. LOUIS - TORONTO * 3:2

MINNESOTA - ANAHEIM 0:4

DALLAS - NASHVILLE 3:5

EDMONTON - ARIZONA ** 2:3

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 20. februarja:

DETROIT - CHICAGO

COLORADO - WINNIPEG

CALGARY - NY ISLANDERS

VEGAS - BOSTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 61 46 11 4 96 Boston Bruins 60 35 17 8 78 New York Islanders 58 35 17 6 76 Toronto Maple Leafs 59 36 19 4 76 Washington Capitals 60 33 20 7 73 Pittsburgh Penguins 60 32 21 7 71 Montreal Canadiens 60 32 21 7 71 Columbus Blue Jackets 59 33 23 3 69 Carolina Hurricanes 60 31 23 6 68 Buffalo Sabres 59 28 24 7 63 Philadelphia Flyers 60 28 25 7 63 Florida Panthers 58 26 24 8 60 New York Rangers 59 26 25 8 60 New Jersey Devils 60 23 29 8 54 Detroit Red Wings 60 23 29 8 54 Ottawa Senators 59 22 32 5 49