Tampa Bay je na 14. tekmi v tej sezoni sedmič zmagala. Foto: AP

Švedski branilec Victor Hedman je izpustil prejšnji dve tekmi, tokrat pa je na domačem ledu podal Alexu Killornu za drugi gol Tampe Baya in vodstvo z 2:0 v 17. minuti tekme. Prvi zadetek na tekmi je že v 4. minuti dosegel Nikita Kučerov, na 1:2 je v drugi tretjini znižal Sam Reinhart.

V 48. minuti je na 3:1 za Tampo povišal Yanni Gourde, končni izid pa je štiri minute pozneje postavil Reinhart s svojim drugim golom na tekmi.

V soboto zvečer se bosta moštvi na Švedskem pomerili še enkrat, to pa bo tudi zadnje srečanje to sezono v Evropi. V prihodnji sezoni bo oktobra prav tako ena tekma odigrana v Pragi (Boston – Nashville), Colorado in Columbus pa se bosta dvakrat pomerila v Helsinkih.

Tekme 8. novembra:

BUFFALO - TAMPA BAY 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) - v Stockholmu

DETROIT - BOSTON 4:2

WINNIPEG - VANCOUVER 4:1

EDMONTON - NEW JERSEY 4:0

Tekme 9. novembra:

TAMPA BAY - BUFFALO (v Stockholmu)

NY ISLANDERS - FLORIDA

TORONTO - PHILADELPHIA

MONTREAL - LOS ANGELES

OTTAWA - CAROLINA

PITTSBURGH - CHICAGO

WASHINGTON - VEGAS

ARIZONA - MINNESOTA

COLORADO - COLUMBUS

CALGARY - ST. LOUIS

SAN JOSE - NASHVILLE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 17 12 2 3 27 Boston Bruins 16 11 3 2 24 New York Islanders 15 11 3 1 23 Toronto Maple Leafs 17 9 5 3 21 Buffalo Sabres 16 9 5 2 20 Florida Panthers 15 7 3 5 19 Pittsburgh Penguins 16 9 6 1 19 Carolina Hurricanes 16 9 6 1 19 Montreal Canadiens 16 8 5 3 19 Philadelphia Flyers 15 8 5 2 18 Tampa Bay Lightning 14 7 5 2 16 New York Rangers 14 7 6 1 15 Columbus Blue Jackets 16 6 7 3 15 New Jersey Devils 15 4 7 4 12 Ottawa Senators 15 5 9 1 11 Detroit Red Wings 18 5 12 1 11