St. Louis se je v petih mesecih dvignil iz pepela in je na pragu velikega finala. Foto: Reuters

Vratarja Martina Jonesa (35 obramb) je v 6. minuti načel Oskar Sundqvist, kar je bil tudi izid prve tretjine. Ključen je bil začetek druge tretjine, ko sta v razmiku slabih štirih minut zadela Jaden Schwartz in Vladimir Tarasenko, ki je izkoristil kazenski strel. V tem delu igre je bilo razmerje strelov kar 20:6 v korist St. Louisa.

Schwartz je kakršne koli upe o vrnitvi Sharksov pokopal na začetku zadnje tretjine preden je kompletiral hat trick v 57. minuti. Dva hat tricka v končnici je nazadnje dosegel Johan Franzen leta 2008 v dresu Detroita.

"Vsekakor je to težko povzeti z besedami. Vsi delamo za to in sanjamo o tem. A ne smemo gledati preveč naprej. Vsi vemo, kako pomembna in trda bo naslednja tekma, na kateri potrebujemo zmago. Če nam to uspe, se bodo sanje res uresničile," je povedal Schwartz.

Vratar Jordan Binnington je zbral 21 obramb in prvič v končnici ostal nepremagan.

St. Louis, ki je bil 2. januarja na zadnjem mestu v Ligi NHL, se nasmiha prvi veliki finale po letu 1970. V finalu so igrali trikrat, a vselej ostali praznih rok.

Zahod, finale

Peta tekma:

SAN JOSE - ST. LOUIS (2:3)

0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Sundqvist 6., Schwartz 24., 42., 57., Tarasenko 27.

Obrambe: Jones 35; Binnington 21.