Jukija Araširo se je veselil prestižne zmage. Foto: EPA

Omenjena trojica je bila še z nekaj kolesarji v ospredju zadnjih nekaj kilometrov, dolgo se jih je držal tudi drugi Slovenec Luka Mezgec, ki je nastopil prvič po 8. septembru, ko je na Dirki po Španiji grdo padel in si zlomil del kolčne kosti medenice.

Luka Mezgec osvojil četrto mesto

Araširo se je od prve skupine odpeljal v zadnjem krogu, kakšne tri kilometre pred ciljem. Prikolesaril si je nekaj sekund prednosti, v rumeno majico oblečeni Egan Bernal in v rdečo Primož Roglič sta ga skušala uloviti, a jima ni uspelo zaman. Mezgec je na koncu končal na četrtem mestu.

Kriterij Saitama je letos doživel sedmo izvedbo. Organizatorji so prireditelji Dirke po Franciji, ki povabijo najboljše kolesarje sveta in Japonske. Roglič je zabeležil najboljšo slovensko uvrstitev na tej dirki. Na kriteriju so doslej zmagali Britanec Chris Froome, Nemca Marcel Kittel in John Degenkolb, Slovak Peter Sagan, Britanec Mark Cavendish ter Španec Alejandro Valverde.