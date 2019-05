Lance Armstrong je ostal brez večine zmag. saj mu je mednarodna kolesarksa zveza odvzela prav vse dosežke po letu 1996 oz. od vrnitve po zmagi nad rakom. Foto: Reuters

"Napake so vodile k enemu najbolj kolosalnih zlomov v zgodovini športa ... a sem se veliko naučil pri tem," je bil odkrit Armstrong v pogovoru za NBC, ki bo objavljen v sredo pod naslvom: Lance Armstrong, naslednja etapa.

V 30-minutnem intervjuju z Mikom Tiricom je razvpiti Američan vso krivdo za začetek dopingiranja in sistematične zlorabe v moštvu US Postal prevzel osebno nase. "Nočem se izgovarjati, da so se vsi dopingirali in drugače nikoli ne bi mogli zmagai. Vse to je res, a vse obstane na meni. Sam sem bil tisti, ki se je odločil za to, kar sem naredil. Nisem želel oditi domov (praznih rok), želel sem ostati," v izseku objavljenega videa pojasnjuje Teksačan.

"Vedel sem, da gremo v boj z noži, ne samo s pestmi. A nekega dne so se prikazali s pištolami. Takrat si rečeš: ali bom odletel domo v Plano, Teksas, ali ne? In kaj takrat narediši? Ali greš ali pa ne greš v trgovino z orožjem. Sam sem odkorakal v trgovino z orožjem," je slikovita primerjava, s katero je zdaj 47-letni Armstrong orisal položaj, ko se je odločil za doping.

Sedemkratni zaporedni zmagovalec Dirke po Franciji je ostal brez vseh lovorik leta 2012, ko je bil dosmrtno izključen iz sveta kolesarstva, ko mu je preiskava ameriške protidopinške agencije končno dokazala zlorabo poživil, pri čemer je ključno delo opravilo pričanje skesanega Flyoda Landisa. V intervjuju pri Oprah Winfrey januarja 2013 je Armstrong pred TV občinstvom priznal obsežno in temeljito dopingiranje skozi večino profesionalne kolesarske kariere.