Esteban Chaves je 31. maja takole prvi pripeljal v cilj 19. etape Dirke po Italiji. Foto: EPA

Dirka po Sloveniji bo med 19. in 23. junijem, dirka po Švici pa od 15. do 23. junija.

Prireditelji so pred dnevi s ponosom sporočili, da zmagovalec Dirke po Španiji leta 2015 in istega leta drugi na Dirki po Italiji prihaja na slovenske ceste, a žal ne bo tako.

Aru se je po daljši odsotnosti zaradi operacije arterije v tekmovalno karavano vrnil v nedeljo na Veliki nagradi Lugana, kjer je nastopil vzpodbudno. "Vesel sem, kako so šle stvari na dirki, zadovoljen sem z občutki in nogami. To je pomemben korak na poti vrnitve k dirkanju: ritem, intenzivnost in dinamika so drugačni kot na treningih. Glede na vzpodbudne znake v Luganu mi je ekipa ponudila, da nastopim na Dirki po Švici. Na njej bom debitiral. Imel bom možnost, da dirkam devet dni, poskušal bom biti vsak dan boljši," je povedal Aru.

UAE Emirates na Dirko po Sloveniji pošilja dva Slovenca. Prvo ime bo Tadej Pogačar, njegov pomočnik na poti do novega vrhunskega rezultata pa Jan Polanc.

Nastopil bo tudi Mezgec

V ekipi Mitchelton Scott bo med drugim dirkal Luka Mezgec, zmagovalec etape v Ljubljani pred dvema letoma, so potrdili pri avstralski ekipi.

Na Dirko po Sloveniji prihaja tudi zmagovalec 19. etape nedavno končane Dirke po Italiji Esteban Chaves, ki je pred dobrimi 10 dnevi slavil zmago na vzponu v San Martino di Castrozza. Kolumbijec je bil leta 2016 skupno drugi na Giru in tretji na Vuelti. Kolesar iz Bogote bo gotovo eden glavnih favoritov za končno zmago.

V Sloveniji bo tako nastopilo kar pet kolesarjev, ki so skupaj zmagali na šestih etapah letošnjega Gira. Poleg Chavesa so to še Damiano Cima, Cesare Benedetti, Fausto Masnada in dvakratni zmagovalec v šprintu Pascal Ackermann.

V ekipi Mitchelton Scott so poleg Chavesa in Mezgeca še Italijan Edoardo Affini, Novozelandec Dion Smith ter Avstralci Lucas Hamilton, Cameron Meyer in Callum Scotson.

26. Dirka po Sloveniji, spored etap:

1. etapa, sreda, 19. junija:

Ljubljana–Rogaška Slatina, 171 km

2. etapa, četrtek, 20. junija:

Maribor–Celje, 146,3 km

3. etapa, petek, 21. junija:

Žalec–Idrija, 169,8 km

4. etapa, sobota, 22. junija:

Nova Gorica–Ajdovščina, 153,9 km

5. etapa, nedelja, 23. junija:

Trebnje–Novo mesto, 167,5 km