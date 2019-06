22-letni Egan Bernal potrjuje sloves kolesarskega čudežnega dečka. Letos je že zmagal na dirki Pariz - Nica, zdaj še Po Švici in upoštevajoč poškodbo Chrisa Frooma je zdaj postal drugi veliki adut Ineosa za slavje na Dirki po Franciji. Foto: EPA

Zmago na razgibani gorski etapi, ki pa je bila dolga 103 km in je potekala okoli Gomsa, pri čemer se je karavana povzpela na prelaze Nufenenpass, San Gottardo in Furkapass je dobil Britanec Hugh John Carhty (EF Educations First). Carthy se je odlepil iz ubežne skupine, v kateri je bil tempo dolgo ostro narekoval tudi Simon Špilak (Katusha - Alpecin). Carthy je na koncu sam opravil z zadnjima vzponoma in slavil svojo najodmevnejšo etapno zmago.

Simon Špilak je na 33. rojstni dan prišel do najboljšega izida sezone 2019 in skupno 6. mesta na Dirki po Švici, ki jo je že osvojil leta 2015 in 2017. Foto: EPA

Bernal ni izpustil Dennisa

V ozadju je vodilni Egan Bernal s moštvom Ineos polovil ubežnike in še sam napadel oz. se držal napadalnega Avstralca Rohana Dennisa (Bahrain Merida). A drugouvrščeni ni zmogel zlomiti mladega Kolumbijca, ki je na koncu z razliko 19 sekund prišel do zmage na četrti najmočnejši večetapni dirki v svetu kolesarstva.

Že obljubil vso pomoč Thomasu

Z zmago na švicarskem touru se 22-letnik iz Bogote zdaj odpravlja na Dirko po Franciji, kjer bo po poškodbi Chrisa Frooma vsaj na začetku sokapetan ob branilcu lanske zmage Geriantu Thomasu.

"To je ena največjih zmag v moji karieri in sem je iskreno vesel. Na njej sem dobil dodatno samozavest pred naslednjimi dirkami, predvsem pred izjemno zahtevno preizkušnjo po Franciji. Na njo se bom podal kot pomočnik Gerainta Thomasa, lanskega zmagovalca te dirke. On bo naš vodja na Touru in rade volje mu bom pomagal. S tem nimam nobenih težav, sem še mlad, pred menoj je svetla prihodnost," je po končnem zmagoslavju na švicarski pentlji med drugim dejal Kolumbijec.

Špilak kot doma v Švici

Na svoj 33. rojstni dan je Simon Špilak napadel, da bi se prebil na zmagovalni oder dirke, ki jo je leta 2015 in 2017 tudi osvojil. Na koncu so bili zasledovalci zbrani in so zmanjšali zaostanek, tako da je kolesar iz Tišine z etapnim 5. mestom napredoval skupno za eno mesto na končno šesto.

Najboljši hribolazec letošnjega švicarskega kroga je Carthy, najboljši mladi kolesar Bernal, najboljši tekmovalec po točkah pa Slovak Peter Sagan (Bora).

UCI WORLD TOUR

DIRKA PO ŠVICI, 9. etapa

Goms-Goms, 101,5 km:

1. H. CARTHY VB 3:01:49 2. R. DENNIS AVS +1:02 3. E. BERNAL KOL isti čas 4. M. FRÄNK ŠVI 1:52 5. S. ŠPILAK SLO isti čas 6. C. BETANCUR KOL 2:15 ... 56. M. MOHORIČ SLO 15:26

Končni vrstni red: