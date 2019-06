Norvežan Edvald Boasson Hagen je zmagovalec uvodne etape letošnjega kriterija Dauphine, generalke za Dirko po Franciji. Foto: EPA

Drugi je bil Belgijec Philippe Gilbert, tretji pa njegov rojak Wout van Aert. Praznih rok so v zadnjem kilometru ostali trije ubežniki Oliver Naesen, Magnus Cort in Bjorg Lambrecht.

Aurillac-Jussac, 142 km: 1. E. BOASSON HAGEN NOR 3:24:33 2. P. GILBERT BEL vsi 3. W. VAN AERT BEL 4. N. POLITT NEM 5. G. MÜHLBERGER AVT 6. S. COLBRELLI ITA 7. J. KOCH NEM isti 8. A. LUCENKO KAZ 9. B. COSNEFROY FRA 10. M. KWIATKOWSKI POL ... 61. J. TRATNIK SLO čas 105. L. MEZGEC SLO 6:16 128. L. PIBERNIK SLO 10:46

Prvi Slovenec na cilju je bil na 61. mestu Jan Tratnik iz Bahrain-Meride, ki jo kot zadnji kolesar prečkal ciljno črto v času zmagovalca. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je bil 105., zaostal je 6:16 minute. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je na 128. mestu zaostal 10:46 minute.

Večina favoritov se pripravlja na Tour

Za najhitrejšimi kolesarji so čez ciljno črto prišli vsi favoriti za končno zmago, za nastop na dirki so se med drugim odločili Francozi Julian Alaphilippe, Romain Bardet in Thibaut Pinot, Britanca Chris Froome in Adam Yates, Kolumbijec Nairo Quintana, Danec Jakob Fuglsang in številni drugi. Večina teh bo julija kolesarila tudi na Dirki po Franciji.

V ponedeljek kolesarje v Franciji čaka 180-kilometrska razgibana druga etapa s startom v Mauriacu in ciljem v Craponne-sur-Arzonu.