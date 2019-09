Jani Brajkovič je dobil novo priložnost. Foto: Twitter/Adria Mobil

35-letni slovenski kolesar je prejšnji teden gostoval v podkastu SOS-odmev in napovedal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi kolesaril na tej dirki. Priložnost je zdaj dobil pri Adrii Mobil (vabljeni k poslušanju celotnega pogovora, v katerem je govoril tudi o svojem boju z bulimijo).

Jani Brajkovič v podkastu SOS-odmev.

Dirka po Hrvaški bo trajala do nedelje, na njej pa bo nastopilo kar nekaj Slovencev, za Adrio bodo ob Brajkoviču kolesa vrteli še David Per, Gašper Katrašnik, Marko Kump in Aljaž Omrzel, Ljubljano Gusto Santic sestavljajo Matic Grošelj, Tilen Finkšt, Rok Korošec, Aljaž Prah in Žiga Ručigaj, skoraj čisto slovenska pa bo tudi elitna Bahrain Merida (Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Pibernik, Jan Tratnik in Grega Bole).