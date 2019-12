Rohan Dennis je septembra ubranil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas. Foto: EPA

"O tem sem sanjal, odkar sem postal profesionalec," je povedal Dennis. 29-letni Avstralec je že od nekdaj oboževalec te bogate britanske kolesarske ekipe (prej znane pod imenom Sky) in je prepričan, da mu bodo pri novi ekipi s tehnologijo lahko še bolj pomagali pri napredku v vožnji na čas, kar je njegova specialnost. Dennis se bo novim kolegom pridružil ta teden na trening kampu na Mallorci, prvič pa bo za britansko moštvo tekmoval januarja v Avstraliji.

Zadnja epizoda pri Bahrain Meridi je bila burna. 18. julija je zadnjič dirkal za to ekipo, tisti dan je namreč na 12. etapi odstopil z Dirke po Franciji. Uradnega vzroka niso razkrili, najverjetneje pa se je sprl z vodstvom moštva zaradi taktike dirkanja.

Dennis se je nato zavzeto pripravljal na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru, na katerem je ubranil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas.

Dennisova prejšnja ekipa, v kateri so številni slovenski kolesarji (Matej Mohorič, Grega Bole, Jan Tratnik, Domen Novak in Luka Pibernik), je medtem prav danes predstavila nove barve dresov in tudi ime, saj se bo odslej imenovala Bahrain McLaren, potem ko je v lastništvo vstopilo podjetje McLaren, ki je v lasti bahrajnskega šejka.

Merida ostaja med partnerji, še vedno bo dobavljalo kolesa. Iz ekipe je ob Dennisu odšel Vincenzo Nibali (v Trek-Segafredo), prišli so Mark Cavendish, Mikel Landa (na Touru bo kandidat za rumeno majico) in Wout Poel ter veliki kolesarski strokovnjak Rod Ellingworth.