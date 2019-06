Že lani je bil Richie Carapaz športnik leta v Ekvadorju, kar bo zagotovo ponovil tudi za leto 2019. Zdaj lahko uživa v tridnevnem slavju v domovini, nato pa začne priprave na poznopoletno Vuelto. Foto: AP

Na letališču v Quitu so drugega južnoameriškega zmagovalca italijanske pentlje pozdravili številni rojaki, med katerimi so bili seveda tudi žena in njegova dva otroka. Večina navdušencev je nosila rožnata oblačila.

Carapaz, ki so ga že lani v Ekvadorju zaradi četrtega mesta na Giru razglasili za športnika leta, je v Quito dopotoval iz Madrida, na letališču ga je pričakala mavrica, ki so jo ustvarile črpalke požarnih motorjev. Lokomotiva iz Carchija je novinarski vzdevek, bližnji ga kličejo samo Richie, je z nepričakovano zmago na Giru v ekstazo spravil 16-milijonsko andsko državo.

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima

Po pristanku je 26-letni Carapaz vstopil v dvonadstropni avtobus, ki ga je posebej za sprejem predelala njegova ekipa Movistar, in ob vožnji navdušeno pozdravljal množico navijačev in razkazoval pokal. Spremljalo ga je nekaj deset amaterskih kolesarjev in številni avtomobili, pozdravila ga je tudi častna straža. Poseben program proslave največjega ekvadorskega športnega dosežka bo trajal kar tri dni.

Richie Carapaz z zlatim pokalom za zmagovalce Dirke po Italiji. Na četrtem Grand Touru se je prvič povzpel na oder, in to na sam vrh. Foto: EPA

Carapaz je šel na Giro 2019 uradno kot pomočnik Movistarjevega kapetana Mikela Lande, a nato je v drugem tednu mojstrsko izkoristil rivalstvo med Primožem Rogličem in Vincenzom Nibalijem ter v dveh gorskih pobegih prevzel rožnato majico vodilnega, od katere se kot najmočnejši v italijanskih Alpah in Dolomitih ni več pustil ločiti.

Ga lahko Movistar zadrži?

Po poročanju kolesarskih medijev se je Carapaz še pred končno zmago vse dogovoril za prestop v Ineos (nekdanji Sky), saj se mu letos izteka pogodba s španskim moštvom. Zdaj je Movistar, kot vodilni telefonski operater v večini špansko govorečih državah Južne Amerike, napel vse sile, da bi z izenačeno ponudbo in zagotovljenim kapetanskim trakom le prepričal Carapaza, da ostane zvest Špancem.