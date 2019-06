Chris Froome (desno) bo od 8. do 15. junija nastopil na kriteriju Dauphine, nato pa do Toura ne bo več dirkal. Njegov moštveni kolega in lanski zmagovalec Dauphineja Geraint Thomas (levo) si je za pripravo na Tour izbral Dirko po Švici. Foto: Reuters

Po Giru se pozornost kolesarskih navdušencev počasi preusmerja k 106. Dirki po Franciji, ki se bo (v Bruslju) začela 6. julija. Štirikratni zmagovalec dirke Chris Froome si je za zadnji test pred Tourom izbral Critérium du Dauphiné, ki bo trajal od 8. do 15. junija, ponudil pa bo nekaj novih vzponov. Ob koncu dirke kolesarje čakajo tri gorske etape, zelo pomembna bo tudi 26-kilometrska vožnja na čas. Ob Froomu se bodo za zmago borili Romain Bardet, Richie Porte, Julian Alaphilippe in Nairo Quintana.

Cilj: četrtič zmagati na Dauphineju

"Že nekajkrat sem tako lovil formo za Dirko po Franciji. Treniral sem zares dobro, na drugem kampu na Tenerifu sem že začutil, da sem pripravljen za dirkanje. Težko je reči, kako uspešen bom na Dauphineju, saj v zadnjem času nisem veliko dirkal, bi se pa rad boril za skupno zmago," je povedal Froome, ki je osemetapno dirko dobil v letih 2013, 2015 in 2016. Lani je Froome po zmagi na Giru počival, tokrat je v juniju željan dirkanja, noge so bolj sveže. V ekipi Team Ineos bodo na Dauphineju tudi Wout Poels, Michal Kwiatkowski in Gianni Moscon.

Thomas na teren Simona Špilaka

Froomov moštveni kolega Geraint Thomas se bo na Dirko po Franciji, na kateri je lani zmagal, pripravljal na Dirki po Švici, ki bo potekala od 15. do 23. junija. Leta 2015 je Thomasu skupno zmago le za pet sekund "vzel" Simon Špilak, ki bo tudi letos na štartu in mu Dirka po Švici pomeni morda celo največji izziv sezone. Na tej preizkušnji je slavil že dvakrat (2015, 2017), z novo zmago bi se pridružil elitni četverici kolesarjev, ki imajo vsaj tri zmage.