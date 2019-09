Andrej Hauptman je na osmerico izjemno ponosen. Foto: BoBo

Slovensko člansko reprezentanco, ki jo bo vodil Andrej Hauptman, sestavljajo Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Luka Pibernik, Grega Bole, Jan Polanc in David Per.

Prvenstvo se bo začelo v nedeljo z mešano štafeto, ki jo bodo sestavljali Roglič, Pogačar, Tratnik, Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Bravec. Omenjena trojica bo dirkala tudi na cestni dirki.

Del ekipe bi bil gotovo tudi Luka Mezgec, Hauptman je dejal, da bo ekipa v Veliki Britaniji nastopala za Kamničana. Foto: Twitter

Z najboljšimi že na mešano tekmo

Selektor Andrej Hauptman je nad novo disciplino, ki je zamenjala ekipni kronometer, zadovoljen in je z veseljem v postavo uvrstil najboljše tri kronometriste: "To je tekma za svetovno prvenstvo, edino prav je, da bomo nastopili z najboljšimi."

Roglič eno medaljo že ima

Vrhunec za slovensko ekipo bo 25. septembra, ko bo na sporedu posamezni kronometer. Ob vprašljivi formi lanskega prvaka Avstralca Rohana Dennisa, ki ni dirkal od julijske dirke po Franciji, ko je skrivnostno odstopil, in odsotnosti zaradi poškodb Nizozemca Toma Dumoulina ter Britanca Chrisa Frooma, bo Roglič favorit za eno od medalj. Zasavec eno že ima, leta 2017 je bil v Bergnu srebrn. Njegov največji tekmec naj bi bil mladi belgijski up Remco Evenepoel.

Tratnik v vse boljši formi

Rogliča na predstavitev zaradi utrujenosti ni bilo, o kronometru pa je razmišljal Tratnik: "Imel sem kratke in intenzivne treninge, zaradi utrujenosti sem potreboval nekaj časa. Za cesto bom skušal dati vse za ekipo. Cilj? Če za nekaj trdo delaš, si želiš čim višje. Odvisno je tudi od počutja. V zadnjih 3 tednih sem naredil veliko treningov."

Matej Mohorič je v mlajših selekcijah že osvojil dve medalji na svetovnih prvenstvih. Foto: BoBo

Mohorič je opozoril nase

V nedeljo bo na sporedu cestna dirka elit, na kateri bo Slovenija nastopila kar z osmerico. Hauptman pravi, da kapetan še ni določen: "To bo stvar dogovora. Na enodnevnih dirkah je značilno, da lahko ure in ure govorimo o taktikah, lahko se pripravimo, a na dirki je treba v trenutku odgovoriti na taktike drugih. Pripravljeni smo, Matej Mohorič je v San Remu dokazal, da je nanj treba na takih progah računati. Proga je taka, da se lahko razplete na več načinov. Treba je biti pripravljen na vse in s čim več kolesarji priti v zaključek dirke."

Popravnega izpita ni

Letošnja ekipa je res močna, Hauptman je nanjo izrazito ponosen: "Fantje imajo odlične rezultate, imamo osem kolesarjev, to je sad celega slovenskega kolesarstva. Tega se ne da spregledati, rezultati so zato izjemni. Največ dela sem imel na Vuelti, novinarjem sem moral razlagati, zakaj smo tako uspešni. Na to smo zelo ponosni. Verjamem, da bomo podobno naredili na SP-ju. Velike dirke trajajo tri tedne, cestna dirka pa se zgodi v enem dnevu, samo trije dobijo medalje. Popravnega izpita ni. Centimetrov, ki jih izgubiš, se ne da nadomestiti naslednji dan. Do izraza pridejo drugi kolesarji, vsaka napaka se še bolj pozna. To je prava loterija. Z ekipo, ki jo imamo, bomo konkurenčni in izid ne bo izostal."

Pogačar se ne boji za formo

Junak Vuelte Pogačar je bil kratkobeseden: "Za reprezentanco je vedno lepo nastopati. Dal bom vse od sebe. Forma ne bo dosti padla. Bomo videli, kako se bo izšlo na cestni dirki."

Reprezentanco mlajših članov sestavljajo Žiga Jerman, Tilen Finkšt, Žiga Horvat, Jaka Primožič in Aljaž Jarc, mladinsko Boštjan Murn, Gal Glivar in Aljaž Colnar v moški ter Nika Jančič, Ana Ahačič, Metka Mikuž in Tjaša Sušnik v ženski konkurenci.

