Marcel Kittel ima 14 etapnih zmag na Touru, štiri na Giru in eno na Vuelti. Foto: Reuters

Zmagovalec 14 etap na Dirki po Franciji (leta 2017 jih je dobil pet) je letošnjo sezono začel spodbudno in dobil šprint na Dirki po Mallorci. Toda nato je šlo navzdol, odpovedal je tudi nastop na Dirki po Kaliforniji in končal sezono. Sam pravi, da zaradi zdravstvenih težav. Ekipa Katjuša Alpecin z njegovim odnosom ni bila zadovoljna in je prekinila pogodbo.

31-letni Kittel naj bi se v naslednji sezoni preselil k Jumbo Vismi, katere član je Primož Roglič, glavni šprinterski adut moštva pa Dylan Groenewegen.

Nibali gre na Dirko po Franciji

Vincenzo Nibali, ki je včeraj Giro končal na drugem mestu, je potrdil, da gre na letošnjo Dirko po Franciji. Tam se verjetno ne bo potegoval za rumeno majico, ampak se bo bolj posvetil posameznim etapam ali boju za pikčasto majico najboljšega hribolazca. V Nibalijevi ekipi Bahrain Merida bo tudi Matej Mohorič.