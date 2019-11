Slovensko žensko kolesarstvo je ostalo brez edinega kluba na najvišji ravni, a za štiri Slovenke Eugenio Bujak, Urško Pintar, Urško Bravec in Urško Žigart (na fotografiji) je združitev dobra novica, saj bodo lahko tekmovale na tekmah najvišje ravni. Na predstavitvi v Veroni je bil tudi Tadej Pogačar, fant Urške Žigart. Foto: MMC RTV SLO

Predstavitev združene ekipe je bila v soboto v Veroni, na trgu Bra, kjer je Primož Roglič julija stopil na zmagovalne stopničke Gira. Prišlo je veliko slavnih gostov, med drugim Tadej Pogačar, eden najboljših šprinterjev vseh časov Mario Cipollini, dvakratni zmagovalec Gira, Paolo Savoldelli, ki je tudi vodil dogodek, predsednik italijanske kolesarske zveze ter podpredsednik UCI-ja, Renato Di Rocco ...

Kolesarke BTC-ja so se združile z italijansko ekipo Ale Cipollini

Nova ekipa šteje 12 članic: šesterica prihaja iz ekipe BTC City Ljubljana (Eugenia Bujak, Nastya Chursina, Urška Pintar, Maaike Boogaard, Urška Bravec in Urška Žigart), preostala polovica iz ekipe Alé Cipollini (Marta Bastianelli, Tatiana Guderzo, Eri Yonamine, Anna Trevisi, Mavi Garcia in Maneephane Jutati). Iz obeh ekip prav tako prihaja vodstvo in tehnično osebje. Gorazd Penko bo v novi ekipi športni direktor. Prva preizkušnja za novo ekipo bo Dirka po Avstraliji.

Alessia Piccolo, predsednica ekipe, je ob združitvi ekip poudarila: "Partnerstvo z družbo BTC nam je v čast in pomeni velik korak naprej za našo ekipo. Dalo bo veter v krila in ogromno podpore ženski ekipi skupine Zechetto (Alé, DMT, Cipollini) in je ključno pri kandidiranju ekipe za vključitev v svetovno serijo Women's WorldTour. Skupaj bomo zagotovo dosegali visoko zastavljene cilje ter sestavili eno najboljših ženskih profesionalnih ekip na mednarodni kolesarski sceni."