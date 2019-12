Luka Mezgec je na ciklokrosu v Šenčurju ponovil uspeh izpred dveh let. Foto: Facebook David Črmelj

Mezgec, sicer odličen cestni kolesar in najboljši slovenski šprinter, je v drugi polovici dirke prehitel člana kamniškega Calcit Bike Teama Mihaela Štajnarja. Tadej Pogačar je zaradi zlomljenega menjalnika odstopil v prvem delu dirke.

"Če sem le v Sloveniji, pridem na to dirko. Organizirajo jo moji prijatelji. Super je v domačem vzdušju dirkati sredi zime. To je tudi dober trening, saj slabo uro dirkaš na vso moč. V prvi polovici dirke sem še lovil ritem, saj že dolgo nisem bil na kolesu za ciklokros, ko sem videl, da prvi zasledovalec nima več dovolj moči, pa sem pospešil," je za TV SLO povedal Mezgec, ki po hudem septembrskem padcu na Vuelti ocenjuje, da je že na isti ravni kot pred poškodbo.

Ciklokros je potekal v okolici Športnega parka Šenčur. Gre za ravninsko preizkušnjo, kombinacijo asfalta, peska, mivke, travnika, njive in gozdne poti. Na trasi so bile postavljene umetne in naravne ovire. Dirka traja 45 minut plus dodaten krog.

Mezgec dobil preizkušnjo v Šenčurju