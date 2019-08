Motnje hranjenja se pojavljajo v številnih športih

Kolesar Jani Brajkovič je v zapisu na blogu razkril, da se je dolga leta boril z bulimijo. Ta motnja prehranjevanja, ki naj bi bila v kolesarstvu zelo razširjena, naj bi bila posredno kriva, da je padel na dopingu.

"Šlo je za odnos do hrane, moteno prehranjevanje, ki je postalo prehranska motnja, bulimija. Zgodilo se je hitro in preden sem se zavedel, je nisem imel več v oblasti. Ona je imela v oblasti mene," je zapisal Brajkovič, ki pred kamero za zdaj o tem ne želi govoriti.

Zdravniki njegovih težav niso opazili, ker jih je učinkovito skrival, piše Brajkovič, leta 2012 deveti na Dirki po Franciji. Podobne težave je zaznal pri kolegih v vsaki od ekip, v katerih je tekmoval.

"Veliko, veliko je tega v kolesarstvu. Ni manjša težava, kot bi nekateri želeli, da verjamemo. Še posebej pa to ni samo težava žensk."

To je v pogovoru za TV SLO potrdil tudi športni psiholog Matej Tušak: "Bulimija je v porastu, ne samo v športu, tudi v vsakdanjem življenju. V športu je tako, da če uspeš obdržati nizko telesno težo, hkrati pa nisi lačen, neke vrste nagrada. Ko se športniki zavedajo, da je to velika težava, so že globoko v bolezni."

Brajkovič je zapisal, da je zaradi težav z želodcem zaužil nadomestek obroka z metilheksanaminom, zaradi katerega je aprila lani padel na dopinškem testu.

Motnje hranjenja se pojavljajo tudi v drugih vrhunskih športih. Tušak: "Vsi borilni športi, kjer obstajajo kategorije, ki so vezane na kilažo, povsod športniki hujšajo. V ženskem športu je tega še posebej veliko: v plesu, gimnastiki, umetnostnem drsanju, kotalkanju ..."

Manj kot pred leti naj bi bilo težav med smučarskimi skakalci, odkar so sprejeli pravilo, s katerimi tiste s prenizko telesno težo kaznujejo tako, da jim skrajšajo dolžino smuči.