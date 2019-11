V Riu je cestno dirko dobil Belgijec Greg Van Avermaet, drugi je bil Danec Jakob Fuglsang. Primož Roglič je bil 26. Foto: EPA

Mednarodna kolesarska zveza je sporočila kvote za olimpijske preizkušnje. Na moški cestni dirki (234 km; 4.865 višinskih metrov) bo na štartu 130 tekmovalcev, pri čemer bodo imele reprezentance Belgije, Kolumbije, Francije, Italije in Nizozemske po pet predstavnikov.

Po štiri kolesarje bodo imeli na štartu poleg Slovencev še Avstralci, Danci, Britanci, Nemci, Norvežani in Švicarji.

V Riu do zlata van Avermaet

Na igrah v Tokiu je cestno dirko dobil Belgijec Greg van Avermaet. Tokrat bo trasa zelo ustrezala hribolazcem, kot so Roglič, Bernal, Pinot in Nibali.

Na kronometru (29. julija) bo lahko nastopil le en slovenski kolesar. Po dva kolesarja bodo imeli Avstralija, Belgija, Španija, Velika Britanija, Nemčija, Italija, Nova Zelandija, Poljska, Švica in ZDA.

Bo tudi Primož Roglič tako kot Valverde tekmoval tako na Touru kot v Tokiu? Foto: EPA

Na cestni dirki kolesark (137 km) bo nastopilo 137 tekmovalk, med njimi ena Slovenka, najverjetneje Eugenija Bujak. Eno mesto bodo imele Slovenke tudi na kronometrski preizkušnji 29. julija.

Valverde tako na Tour kot v Tokio

Alejandro Valverde bo v letu 2020 nastopil na Dirki po Franciji, ki jo bo vzel tudi kot pripravo na cestno olimpijsko dirko, je potrdil direktor moštva Movistar Eusebio Unzue. "Alejandro pred igrami ne načrtuje nobenega nastopa z izjemo Toura." Dirka po Franciji bo med 27. junijem in 19. julijem, le šest dni pozneje pa bo v Tokiu, dan po odprtju iger, že sledila cestna kolesarska dirka. "Mislim, da zanj ne bo težava, da je olimpijska dirka na sporedu tako kmalu po Touru. Znan je po tem, da se hitro adaptira na novo okolje in razmere ter da hitro premaga časovno razliko," je povedal Unzue.