Tadej Pogačar bo v nedeljo branil skoraj pol minut prednosti. Foto: EPA

20-letni Pogačar je danes mirno prevozil etapo, sicer izgubil sedem sekund, a ima še vedno 29 sekund prednosti pred Dancem Sorenom Andersenom in 30 pred Nizozemcem Woutom Poelsom. Manj kot minuto zaostaja še Enric Mas in David de La Cruz. Ostali kolesarji zaostajajo že preveč in nimajo več relanih možnosti za skupno zmago.

Nizozemec Groenewegen je v ciljem šprintu ugnal Francoza Arnauda Demara in Belgijca Jasperja Philipsena. Etapa med Albufeiro in Taviro (198 km) ni prinesla presenečenja in se je tradicionalno končala po ciljnem šprintu glavnine kljub pobegu več kolesarjev, ki jih je glavnina nato ujela 20 km pred ciljem.

Pogačarja čaka zahtevna zadnja etapa, kjer kolesarje čaka 173,5 km med Farom in gričem Malhao.