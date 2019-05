22-letni David Gaudu je bil najmočnejši v šprintu v klanec, Primož Roglič pa je osvojil tretje mesto. Foto: EPA

Gaudu (Groupama-FDJ) je bil najmočnejši v šprintu v rahel klanec, Roglič pa je bil precej zaprt, tako da se ni mogel vmešati v boj za zmago. Dobro je, da je izvlekel tretje mesto, kar mu je prineslo štiri bonifikacijske sekunde. Simon Špilak je zaostal tri sekunde in osvojil 12. mesto.

Roglič je še vedno skupno vodilni, v soboto pa ga na zahtevni etapi čaka veliko dela, če bo želel ubraniti rumeno majico. Foto: EPA

Srednje zahtevna gorska etapa s štirimi kategoriziranimi gorskimi cilji (s štartom in ciljem v Romontu) je nekoliko spremenila vrstni red pri vrhu. Gaudu se je z etapno zmago na račun bonifikacij (10 sekund odbitka) s tretjega povzpel na drugo mesto, za Rogličem zaostaja šest sekund.

"Cel dan sem se počutil res dobro. V zaključku so fantje opravili izjemno delo in me pripeljali v dober položaj. Na začetku vzpona sem bil popolnoma spredaj, počutil sem se močno. Iz zavoja sem šel na vso moč. Pogledal sem naokrog in si rekel: Grem do ciljne črte," je uspešen dan opisal Gaudu.

Na deževni etapi je pečat pustil tudi Jan Tratnik, saj je bil del ubežne skupine, ki jo je glavnina, v kateri je dejavno vlogo odigralo Rogličevo moštvo LottoNL-Jumbo, ujela 17 km pred ciljem.

V soboto kolesarje čaka zahtevna predzadnja etapa od Lucensa do Torgona (176 km) z 10,3 kilometra dolgim zaključnim klancem, še pred tem pa jih čakajo štirje vzponi. V boju za skupno zmago bo očitno še zelo razburljivo, saj prvih deset kolesarjev loči le pol minute.

Romont-Romont, 160 km: 1. D. GAUDU FRA 3:50:53 2. R. COSTA POR vsi 3. P. ROGLIČ SLO 4. M. WOODS KAN isti 5. F. GROSSSCHARTNER AVT čas 6. G. MARTIN FRA +0:03 7. E. BUCHMANN NEM vsi 8. D. VILLELLA ITA 9. C. F. HAGEN NOR isti 10. D. HOWSON AVS ... 12. S. ŠPILAK SLO čas 82. L. PIBERNIK SLO 5:27 123. J. TRATNIK SLO 11:38