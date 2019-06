Peter Sagan ni imel dobre pomladi, morda pa zdaj le prihaja v pravo formo. Na Dirki po Švici ima že 17 etapnih zmag! Foto: EPA

Sagan je na tlakovani cesti v v Murtnu močno pospešil 120 metrov pred ciljem in imel v cilju nekaj metrov prednosti. To je njegova tretja etapna zmaga sezone in že 17. zmaga na Dirki po Švici. Tretji je etapo (prav tako v času zmagovalca) od Flamatta do Murtna (162 km) končal John Degenkolb. Matej Mohorič je bil 19., Simon Špilak pa (v času zmagovalca) 38.

Dolg beg četverice

Vse od štarta so bežali Willie Smit, Bert-Jan Lindeman, Ryan Anderson in Simon Pellaud, ki ga je glavnina kot zadnjega ujela pet kilometrov pred ciljem.

Asgreen izgubil rumeno majico

Sagan je oblekel tudi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku. Pred etapo vodilni Kasper Asgreen zaostaja 10 sekund, Rohan Dennis in Michael Matthews pa 11.

V torek čaka kolesarje etapa od Murtna do Arlesheima (164 km), Sagan bi kakšen dan ali dva še lahko ubranil majico vodilnega.