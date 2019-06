Tadej Pogačar je postavil nov rekord proge. Foto: Twitter/David Črmelj

Tekmovanje je tradicionalno potekalo v okviru Maratona Franja. Tadej Pogačar je za 44 kilometrov potreboval 49 minut in 34 sekund, s čimer je postavil rekord proge. Drugo mesto je osvojil Matej Mohorič (50:03), tretjega pa Jan Tratnik (50:19), ki je imel pri prvem obratu še dve sekundi prednosti pred zmagovalcem.

To so bili tudi edini Slovenci, ki tekmujejo v svetovni seriji. V ženski konkurenci je naslov ubranila Eugenia Bujak.

"Dober čas sem postavil, res je. Nekako sem pričakoval, da bomo vsi izboljšali čase, ker je veter več ali manj pihal v hrbet. Sem zadovoljen. Upal sem na najboljše, zmage pa nisem pričakoval. Dal sem vse od sebe in sem vesel, da sem zmagal. Do Domžal v drugem krogu nisem pospeševal. Ko sem obrnil, sem šel na vse ali nič in zneslo mi je," je povedal 20-letni zmagovalec.