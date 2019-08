Patty Mills je bil najzaslužnejši za podvig Avstralije. Foto: EPA

Američani se niso znašli proti agresivni obrambi in so doživeli prvi poraz po 13 letih oziroma po letu 2006. V tem obdobju so nanizali 78 zaporednih zmag. Ker na letošnjem svetovnem prvenstvu še zdaleč ne bodo igrali z najboljšimi iz Lige NBA, je jasno, da njihovo zmagoslavje na Kitajskem (turnir bo potekal med 31. avgustom in 15. septembrom) ni samoumevno.

Patty Mills je 13 od svojih 30 točk dosegel v zadnji četrtini. Mills v Ligi NBA igra za San Antonio, katerega trener je Gregg Popovich, ki je tudi ameriški selektor. Popovich je precej eksperimentiral, odločil se je za naslednjo začetno peterko: Marcus Smart, Donovan Mitchell, Khris Middleton, Harrison Barnes in Myles Turner. Najboljši strelec ZDA je bil z 22 točkami Kemba Walker. To je bila druga medsebojna tekma v treh dneh, v četrtek so ZDA zmagale s 102:86.

Howardova vrnitev k Lakersom

Dwight Howard bo naslednjo sezono igral pri Los Angeles Lakersih. Podpisal je enoletno pogodbo. 33-letni center, ki je v lanski sezoni za Washington zaradi poškodbe zaigral le na devetih tekmah, je za Lakerse igral že v sezoni 2012/13, vendar navijačem ni ostal v lepem spominu, poleg tega se takrat ni ujel s prvim zvezdnikom Kobejem Bryantom. Lakersi lahko v primeru Howardovega neprimernega vedenja in pristopa brez odškodnine pogodbo prekinejo. Vodstvo Lakersov so se na Howarda "spomnili" zaradi poškodbe kolena DeMarcusa Cousinsa, ki v naslednji sezoni verjetno ne bo igral.